Xbox Prime : ce serait la prochaine console de Microsoft et elle arriverait en 2026

S'il est désormais acté que Microsoft n'a pas réussi avec la génération Xbox Series à faire jeu égal avec PlayStation et sa PS5, le constructeur américain est loin d'avoir dit son dernier mot. Entre sa nouvelle philosophie cloud gaming qui consiste à dire que n'importe quel appareil branché au Game Pass peut devenir une Xbox et l'envie de rentabiliser les nombreux studios rachetés des dizaines de milliards de dollars, Phil Spencer et Satya Nadella souhaitent visiblement prendre de l'avance.



C'est du moins ce qui se murmure en coulisses, et plus précisément du côté de l'insider TheGhostOfHope, spécialisé dans les leaks autour de la licence Call of Duty. Selon lui, Microsoft serait bien en train de travailler sur sa prochaine Xbox, avec une date de sortie attendue pour fin 2026 et qui aurait le Call of Duty de 2026 comme fer de lance. Une information qui est un secret de polichinelle, surtout depuis que les plans de Microsoft ont été révélés au grand jour lors de l'affaire du rachat d'Activision-Blizzard et qui annonçait une console next gen hybride pour 2028, avec l'aide du cloud gaming.



Avec une génération sacrifiée, il ne serait donc pas interdit que le géant américain décide de prendre de l'avance avec cette console que certains appellent déjà Xbox Prime. Etant donné que Microsoft refuse de commercialiser de consol intermédiaire comme la PS5 Pro, cela permettrait à Microsoft de prendre un peu d'avance sur la concurrence, comme ce fut le cas en 2005 avec la Xbox 360, arrivée un an et demi plus tôt que la PS3 sur le marché. De quoi grapiller des parts de marché...