Microsoft : "être un fan Xbox, c'est accepter de jouer sur tous les appareils"

Depuis la mise en place de sa nouvelle campagne publicitaire "This is an Xbox" il y a quelques semaines, Microsoft installe petit à petit la nouvelle philosophie de la marque Xbox, qui est désormais on ne peut plus claire : n'importe quel appareil peut devenir une console Xbox, qu'il s'agisse d'un PC, d'un mobile, d'une console portable, d'un dongle, d'un casque VR, et en faisant preuve d'humour et d'imagination d'un bento. Cette nouvelle stratégie qui consiste à dire que la marque est plus forte que le boîte (box de Xbox) a déjà été entamée avec cette envie de sortir tous les jeux Xbox sur n'importe quelle console concurrente. Avec des jeux comme Grounded, Sea of Thieves, Indiana Jones et le Cercle Ancien et d'autres titres encore qui débarquent sur PS5, les fans les plus hardcores sont de plus en plus déçus de cette nouvelle directive initiée par Satya Nadella, le CEO de Microsoft.







Cette nouvelle vision a par ailleurs été martelé à nouveau lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Microsoft qui a eu lieu en visio, et qui a permis au PDG de Microsoft qu'il faut redéfinir ce que signifie être un fan de Xbox. "Emportons cette joie de jouer partout", a-t-il déclaré, faisant référence à la pléthore d'appareils sur lesquels les joueurs peuvent jouer aux titres Xbox. "Nous redéfinissons ce que signifie être un fan de Xbox ; il s'agit de pouvoir profiter de la Xbox sur tous vos appareils".









Avec des achats au montant pharaonique, Xbox ne peut plus se contenter de courir derrière un PlayStation dont l'aura est beaucoup trop forte pour essayer de le concurrencer sur le même terrain. Avec la démocratisation du streaming et par conséquence du cloud gaming, Microsoft entend bien se placer dans ce paysage gaming en constante évolution. Une stratégie très controversée dans la communauté Xbox qui se sent trahie, surtout avec les derniers efforts produits par Phil Spencer et son équipe. Si la console classique semble vouer à disparaître un jour ou l'autre, Microsoft ne compte pas abandonner le marché des consoles, mais Satya Nadella attend de ses équipes chez Xbox d'innover dans ce secteur.