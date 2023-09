Xbox : retour et détails sur le plus gros leak de l'histoire du jeu vidéo

C'est de loin l'info de la journée, celle du mardi 19 septembre 2023 et que personne n'a vu venir à vrai dire. Ce matin, très tôt, dans le plus grand des calmes, Tom Warren, l'une des figures du journal The Verge a révélé toute la roadmap de Microsoft pour les 7 prochaines années à venir, jusqu'en 2030. En réalité, le leak ne vient pas du journaliste, mais de la FTC qui a publié des documents on ne peut plus confidentiels et qui n'auraient pas dû être révélés. Et parmi ces éléments secrets, il y a donc les deux nouvelles consoles que Microsoft prévoit de commercialiser en 2024. Xbox noms de code « Brooklin » et « Ellewood » sont donc en préparation chez Microsoft, avec des détails complets sur ces machines dont l'objectif est de remplacer les Xbox Series X et S au fil du temps. Attention, il ne s'agit pas de nouvelles consoles, plus puissantes etc, mais un redesign de celles qui existent déjà, afin de correspondre aux attentes de Microsoft pour les années à venir, notamment le full démat que la firme américaine essaie d'imposer depuis la Xbox One. Il y a 10 ans, le monde n'était pas encore prêt, mais en 2024, les joueurs ont accepté de ne plus acheter leur jeu en physique et de faire une croix sur les jeux en occasion aussi.







Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une nouvelle manette, disposant des mêmes fonctionnalités de la DualSense, répondant au nom de code « Sebile ». Mais commençons par le commencement et ces 2 nouvelles machines. La Xbox nom de code Ellewood est la machine qui doit remplacer la Xbox Series X. Les documents ne révèlent pas grand-chose sur les changements apportés, juste que l'espace-disque devrait être de 1 To d'espace de stockage, avec en prime un port USB-C en façade, même si dans le détails des documents, rien n'est mentionné. En revanche, il est précisé que cette Xbox Ellewood serait commercialisée au prix de 299 dollars et sortirait fin août 2024, avec deux mois d'avance sur « Brooklin », le nouveau modèle de Xbox Series X. A l'inverse, on sait tout de redesign 2024 de la Xbox Series X, à commencer par son design, cylindrique, un peu comme une enceinte connectée. Il s'agira d'un modèle 100% numérique, ce qui signifie que Microsoft veut se débarrasser du lecteur Blu-ray. La console sera la même en termes de performances, mais disposera tout de même d'un Wi-Fi plus rapide, d'un espace de stockage de 2 To, d'un USB-C en façade et sera plus éco-responsable, avec une consommation moins importante que la Series X. L'objectif pour Microsoft sera de commercialiser ces deux nouveaux modèles au second semestre 2024, avec un objectif de 25 à 29 millions d'exemplaires les premières années.









Quant à la nouvelle manette, nom de code « Sebile », Microsoft prévoit de la commercialiser fin mai 2024. Son design est légèrement différent et s'affiche avec une robe bicolore noire et blanche. Il est toutefois noter que les boutons et les sticks analogiques seront plus silencieux, qu'elle disposera de retours haptiques et d'un accéléromètre. La manette Sebile sera aussi dotée d'une connectivité Bluetooth 2.0 avec un appareiullage plus simple aux appareils mobiles pour le cloud gaming, tandis qu'on aura toujours le choix entre piles ou batterie rechargeable. Voilà pour ces nouvelles machines et accessoires qui auraient sans doute dû être annoncé en juin 2024, quelques mois avant leur commercialisation, mais malheureusement, la FTC et The Verge en ont décidé autrement...