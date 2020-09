Surprise, Microsoft rachète Bethesda et récupère The Elder Scrolls, Fallout et DOOM

Nous travaillons toujours sur les mêmes jeux qu'auparavant, créés par les mêmes studios avec lesquels nous travaillons depuis des années, et ces jeux seront toujours publiés par nous.

Nous croyons dur comme fer en le pouvoir fondamental des jeux, dans leur capacité à se connecter, à responsabiliser et à apporter de la joie. Et nous avons la conviction que nous devrions apporter cela à tout le monde - peu importe qui vous êtes, où vous vivez ou sur quoi vous jouez. Indépendamment de la taille de l'écran, du contrôleur ou même de votre capacité à en utiliser un.

Non, ce n'est pas un poisson d'avril : Microsoft vient de faire un geste pour le moins inattendu qui risque bien de faire parler de lui. Le géant américain, bien décidé à se construire des armes incommensurables pour consolider son avenir, vient tout juste d'annoncer le rachat de ZeniMax Media, la compagnie possédant Bethesda Softworks, pour 7,5 milliards de dollars.Les différents studios de l'éditeur - les branches internes de Bethesda mais aussi id Software, Arkane, Tango Gameworks, MachineGames, Alpha Dog et Roundhouse Studios - rejoignent ainsi la famille Xbox, intégrant bien évidemment les franchises au Xbox Game Pass. Plus concrètement, quelles sont les sagas concernées ? On parle ici de mastodontes comme The Elder Scrolls, DOOM, Fallout, Dishonored, Wolfenstein, Quake, Prey... ainsi que Starfield, le prochain hit en développement qui reste encore à être dévoilé concrètement.Ce qui nous amène forcément à la question suivante : est-ce que tous les futurs titres de ces séries seront des exclusivités Xbox ? Force est de constater... que ce n'est pas encore très clair. Dans un communiqué, Petes Hines, à la tête du marketing de Bethesda, a bien précisé que ces jeux resteraient édités par la société.Todd Howard, lui aussi ponte de Bethesda, a également fait une déclaration intéressante.Autrement dit, il n'est mentionné nulle part, noir sur blanc, que les franchises de Bethesda deviennent des exclusivités Xbox. Bien entendu, ce serait la politique la plus évidente après un rachat de cette ampleur, Microsoft souhaitant à tout prix contrer Sony pour les années à venir : l'ironie du sort c'est, qu'en l'état, le constructeur se retrouve alors avec l'édition de DeathLoop et de GhostWire Tokyo sur les bras, tous deux... des exclusivités consoles PS5.Quoiqu'il en soit, il s'agit évidemment d'un geste décisif et grandiose de la part de la compagnie américaine qui absorbe alors l'un des ténors du paysage vidéoludique... et ce de façon totalement inattendue. Chapeau bas.