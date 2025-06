The Witcher 4 : près de 10 min de gameplay, c'est sublime, mais attention, ce n'est qu'une démo technique

CD Projekt RED a profité du State of Unreal 2025 qui s'est tenu à Orlando, en Floride pour faire une présentation technique pour lever le voile sur The Witcher 4, ou du moins sur une démo 'ciblée' (rendering), conçue comme une vitrine technologique de ce que le studio polonais est en train de bâtir avec l’Unreal Engine 5. Ce nouvel opus place Ciri au centre de l’expérience et ce choix narratif de mettre Geralt de côté ouvre la voie à une nouvelle dynamique de gameplay. On le sait, Ciri est une sorceleuse à part entière, et la jeune femme sillonne le continent pour traquer monstres et créatures contre rémunération. La démo "tech render" (mieux vaut le répéter hein) nous entraîne dans la région de Kovir, inédite dans la série, où elle enquête sur une attaque de monstres. Et on a beau se dire que ce n'est pas du gameplay définitif, mais une vision technique à atteindre, difficile de ne pas être bluffé par tant de beauté.







NOT ACTUAL GAMEPLAY





Qu'il s'agisse de la modélisation de Ciri, bien loin des polémiques du dernier trailer des Game Awards, les environnements ultra détaillés, l'éclairage, sans compter les animations qui sont d’une fluidité impressionnante, c'est un uppercut visuel qu'on se prend en pleine face. Mieux encore, les créatifs de CD Projekt Red nous affirment que cette démo tourne à 60 images par seconde sur une PlayStation 5 standard, avec ray tracing activé. On a du mal à croire que le résultat final puisse tenir sur une machine de 2020, mais certains ont envie de rêver encore un peu. En attendant, cette démo de The Witcher 4 a aussi mis l'accent sur une nouvelle techno, la synchronisation entre Ciri et sa monture Kelpie qui sera parfaite, naturelle et d’une justesse rare grâce à un nouveau système de multi-character motion matching. Même le moindre mouvement du cheval est réaliste au possible, soutenu par des déformations musculaires calculées via machine learning (l'IA quoi), sans compromis sur les performances.









L'IA AU SERVICE DU RÉALISME

L'autre avancée technologique, c'est la modélisation de la végétation, qui bénéficie des derniers apports du savoir-faire de studio polonais, grâce au système « Nanite Foliage », qui permet de modéliser chaque aiguille de pin comme un voxel (contraction de « volume » et « pixel »), une unité volumétrique comparable aux pixels dans un espace tridimensionnel. Chaque brin d’herbe, chaque feuille, chaque arbuste est modélisé de manière procédurale, avec un niveau de détail jusqu’alors jamais vu. Le Nanite Foliage permet en effet d’abandonner les techniques traditionnelles de LOD au profit d’une représentation volumétrique, rendant la nature crédible à toutes les distances, et dynamique selon l’ensoleillement ou les ombres projetées. Cette approche permet aux artistes de créer des environnements riches, denses, vivants, sans sacrifier la fluidité ou la réactivité du monde.







La seconde partie de la démonstration nous plonge dans la ville portuaire de Vald, où Ciri retourne pour faire progresser son enquête. Ce lieu vivant sert de terrain d’observation aux nouvelles technologies de gestion de foule et d’animation des PNJ. Grâce à une nouvelle version du système Metahuman, à l’implémentation d’objets interactifs intelligents (Smart Objects), et à un nouveau framework d’animation, plus de 300 personnages animés simultanément interagissent naturellement avec l’environnement et entre eux. Le marché, par exemple, regorge de discussions dynamiques, de comportements contextuels, et même de réactions en chaîne selon les actions du joueur. L’objectif est simple : rapprocher le plus possible la qualité d’animation des PNJ de celle du personnage principal. Cette volonté de réduire l’écart de traitement entre héros et monde environnant fait partie des priorités de CD Projekt Red.







Tout dans cette tech demo sous Unreal Engine 5 laisse évidemment entrevoir un The Witcher 4 pensé comme un jalon technique et créatif pour la licence. Avec l’appui d’Epic Games, CD Projekt RED semble décidé à redéfinir les standards de l'Action-RPG en monde ouvert. Cela passe non seulement par la qualité visuelle, mais aussi par la cohérence du monde, sa réactivité, et sa capacité à surprendre. A ce propos, le dernier segment de la démo tease une nouvelle région, Lanexa, que l’on devine encore plus vaste et complexe que les zones précédemment dévoilées.



Encore une fois, il est difficile de ne pas sortir stupéfait par un tel rendu, mais il est aussi de bon ton de rappeller qu'il s'agit d'un rendu milestone et les annotations sur le screenshots officiels 'Not actual gameplay' rapppellent qu'il ne faut pas trop s'emballer. L'expérience avec The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 nous ont prouvé que CD Projekt Red a rarement tenu ses promesses. Cela dit, on comprend qu'avec cette vidéo, le studio veut frapper fort, en combinant puissance technologique et profondeur narrative. La transition vers Ciri, la complexité de l’environnement, et la finesse des interactions semblent indiquer que cette nouvelle génération du Witcher est bien partie tout de même pour marquer un tournant.