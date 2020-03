CD Projekt : à l'avenir, le studio alternera entre des jeux The Witcher et Cyberpunk 2077

Dire que CD Projekt est pleinement concentré sur Cyberpunk 2077 est un doux euphémisme : actuellement, la firme polonaise se livre corps et âme aux dernières touches avant la sortie du titre, prévue le 17 septembre prochain, et cette ultime ligne droite s'annonce éprouvante. Toutefois, Adam Kiciński, dirigeant de l'entreprise, garde la tête froide et jette d'ores et déjà un œil vers l'avenir : pour lui,En d'autres termes,Les dires de Kiciński à la branche polonaise d' Eurogamer sont effectivement explicites : actuellement, seule la plus petite équipe de CD Projekt travaille sur le projet et celle-ci a déjà défini les bases pour entamer la production après Cyberpunk 2077. Toutefois, il est également judicieux de souligner le fait qu'il ne s'agira pas d'un quatrième épisode à proprement parler :Quand on fouille un peu, ces déclarations ne sont pas nouvelles puisque le développeur avait déjà tenu ce discours en 2018, quelques jours seulement après la volonté exprimée du doubleur de Geralt de Riv, Doug Cockle, à voir un jeu entièrement centré autour de Ciri. Voilà qui donne quelques indices très croustillants sur le futur de l'entreprise qui, d'ailleurs, ne l'a pas caché : elle alternera entre des jeux issus de ses deux franchises actuelles, à savoir The Witcher et Cyberpunk 2077. Une bonne manière de pondre des spin-off et de s'essayer à d'autres styles, assurément.