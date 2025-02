The Witcher 4 : d'après certains joueurs, CD Projekt Red a changé le visage de Ciri suite à la polémique, vrai ou faux ?

Quand la notification d'une nouvelle vidéo The Witcher 4 a popé, on a évidemment tous cru que CD Projekt Red était prêt à nous révéler le gameplay de son jeu. Mais c'était évidemment trop tôt pour en parler et c'est plutôt un making of sur la création du trailer des Game Awards qui nous a été proposé. L'occasion pour les développeurs de revenir sur les ambitions cinématographiques de cette vidéo, grâce notamment à la société de production Platige Image qui s'est chargé de mettre tout cela en oeuvre. Performance capture, essai caméra et mise en place de l'éclairage, il y avait tout pour nous détailler le processus de création. D'ailleurs, dans cette vidéo, on aperçoit Ciri différemment que lors de la bande annonce de décembre, et pour de nombreux joueurs, son visage aurait été modifié. Pour certains, il est évident que CD Projekt Red a modifié le faciès de notre nouvelle sorceleuse, suite à la polémique qui a jailli les heures qui ont suivi la publication du trailer aux Game Awards. Pour d'autres en revanche, rien n'a été modifié et il s'agit juste d'un changement d'angle et d'éclairage. Pour l'heure, impossible de savoir, mais au moins, ce making of fait parler de lui, avec déjà quasiment 100 000 vues au moment où l'on pose ces lignes.



Quant à la sortie, elle n'a pas été communiquée et il faudra sans doute attendre quelques années avant de voir Ciri prendre le relais face à Geralt de Riv.