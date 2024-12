The Witcher 4 : premier trailer révélé, Ciri remplace Geralt comme personnage principal

Platige Image

Bien sûr, il va falloir attendre un peu avant que CD Projekt Red ne daigne montrer du gameplay, mais on sait déjà que le choix a été fait d'utiliser l'Unreal Engine 5 pour ce The Witcher 4, dont la date de sortie n'est pas encore déterminée. Patience donc.

























Récemment, CD Projekt Red annonçait être rentré en pleine production de The Witcher 4, nouvel épisode d'une franchise que beaucoup attendent avec impatience. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que le studio polonais ne matérialise cette "full production" avec le tout premier trailer du jeu. C'est en effet en pleine cérémonie des Game Awards, en guise même d'introduction, que le jeu a été révélé par le biais d'une cinématique en images de synthèse, réalisée par la société. Un processus classique de la part des développeurs polonais qui ont d'ailleurs décidé de faire passer Ciri au premier plan, puisque c'est elle qui prend donc la suite des aventures de cette grande franchise. On imagine évidemment que Geralt de Riv ne sera pas bien loin, mais c'est bien elle le nouveau 'sorceleur'.C'est si bon de pouvoir enfin dire ces mots – depuis très longtemps, nous savions que nous voulions que Ciri soit la protagoniste de The Witcher IV ; cela nous a semblé naturel et nous pensons que Ciri le mérite. Dans ce jeu, nous voulons explorer ce que signifie devenir véritablement un sorceleur en suivant Ciri sur son chemin. Cette bande-annonce est un avant-goût de cela et de la façon dont le monde de The Witcher peut être sombre et ancré