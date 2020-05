The Witcher 4 : Ciri au centre de l'histoire ? Le scénariste de CD Projekt aimerait bien

Jakub Szamałek de rajouter sa pierre à l'édifice. Principal scénariste de The Witcher 3 et membre éminent de la firme polonaise, celui-ci s'est entretenu avec VG247, dont le journaliste n'a pas hésité à lui soumettre l'idée de Ciri en tant qu'héroïne principale. Et l'écrivain n'a pas mâché ses mots Doug Cockle avouait déjà qu'une aventure autour de la sorceleuse serait judicieuse : aujourd'hui, au tour du scénariste

On le sait, CD Projekt l'a officialisé : l'avenir sera constitué de jeux Cyberpunk et The Witcher. Le studio devrait alterner judicieusement entre les deux franchises , aussi bien a-t-il déjà confirmé que les idées autour d'un quatrième épisode de la licence médiévalo-fantastique commençaient à germer. Et si Geralt de Riv ne devrait plus être au centre de toutes les attentions, il se pourrait bien qu'un autre personnage tout aussi apprécié passe sur le devant de la scène : Ciri.Il y a deux ans, le comédien de doublage

C'est une question intéressante. Le voudriez-vous, vous ? Je regrette que nous n'ayons pas pu explorer davantage le passé de Ciri. C'est un personnage incroyablement riche et complexe. Pour des raisons évidentes - elle a quasiment disparu pendant les deux tiers du jeu - elle n'a pas eu autant de temps d'apparition que nous, scénaristes, l'aurions souhaité. C'est peut-être quelque chose sur quoi nous reviendrons à l'avenir.