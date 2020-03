The Witcher : des infos sur le prochain épisode, les développeurs déjà au travail

Adam Kiciński a confirmé qu'une fois que Cyberpunk 2077 serait disponible sur le marché (17 septembre), le studio commencerait à travailler sur le prochain The Witcher. De son propre aveu, il ne s'agira pas de "The Witcher 4" et le projet sera piloté par la plus petite équipe de CD Projekt. En effet, les deux autres - de taille beaucoup plus grande - s'occuperont du mode multijoueur et des DLC de Cyberpunk 2077.



Parmi les autres détails qui ont filtré, on n'incarnera pas Geralt de Riv dans le nouveau The Witcher, ce qui laisse croire que les ambitions ne devraient pas être celles d'un AAA. Par ailleurs, Adam Kiciński a fait savoir que CD Projekt capitaliserait désormais sur ses deux univers - Cyberpunk et The Witcher - et qu'il comptait développer des productions basées dessus. Compte tenu de la hype que suscite la maison et des recettes qu'elle est capable de générer, on peut le comprendre.



On rappelle que The Witcher 3 : Wild Hunt est sorti sur consoles et PC en mai 2015.

Nos confrères polonais d' Eurogamer ont eu l'occasion de participer à une table ronde en compagnie de CD Projekt. Un entretien en petit comité durant lequel le patron