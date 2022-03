The Witcher 4 annoncé par CD Projekt Red, il utilisera l'Unreal Engine 5, première image !

C'est un moment passionnant alors que nous passons de REDengine à Unreal Engine 5, entamant un partenariat stratégique pluriannuel avec Epic Games. Il couvre non seulement les licences, mais aussi le développement technique d'Unreal Engine 5, ainsi que les futures versions potentielles d'Unreal Engine, le cas échéant. Nous collaborerons étroitement avec les développeurs d'Epic Games, l'objectif principal étant d'aider à adapter le moteur aux expériences en monde ouvert.

Alors que CD Projekt Red se remet à peine de ses blessures causées par Cyberpunk 2077 et son lancement catastrophique, le studio polonais officialise le développement du nouvel épisode de The Witcher, qu'on appellera pour l'instant The Witcher 4. L'annonce n'a rien de bien surprenant, son existence avait déjà été évoquée lors de bilans financiers et interventions pour rassurer les investisseurs en plein bad buzz Cyberpunk 2077, mais c'est désormais officiel. Ça l'est d'autant plus puisque CD Projekt Red a également dévoilé un premier artwork où l'on peut voir le pendentif de Geralt être recouvert de neige. Evidemment, pour l'heure, peu d'informations ont été révélées, tout juste sait-on que c'est l'Unreal Engine 5 qui sera utilisé pour faire tourner le jeu. C'est une vraie évolution pour le studio qui travaillait jusqu'alors sur un moteur propriétaire, le REDengine, et qui marque une collaboration avec Epic Games.Ce quatrième épisode semble indiquer qu'on part sur une toute nouvelle histoire ("A new saga begins") et il n'est pas interdit que son adaptation en série sur Netflix puisse avoir une influence sur le jeu. On théorise, mais compte-tenu du succès de la série, grâce aux jeux vidéo et vice-versa, ça ne serait pas déconnant que des ponts se fassent entre les deux mediums. En attendant, on espère que CD Projekt Red a tiré des leçons de Cyberpunk 2077 et que les démos mensongères ne feront pas partie de la campagne promotionnelle de ce Witcher 4.