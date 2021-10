CD Projekt Red : le studio polonais de Cyberpunk 2077 rachète un studio indé américain

Plutôt enclin à être au coeur de polémiques depuis bientôt un an, CD Projekt Red revient aujourd'hui avec une bonne nouvelle, puisque le studio polonais nous annonce l'acquisition de The Molasses Flood, un studio indé basé à Boston aux Etats-Unis, fondé en 2014 par des vétarans issus des séries Bioshock, Halo, Guitar Hero & Rock Band. Si on rentre dans le détail, on apprend que CD Projekt Red a racheté 60% du capital de The Molasses Flood, mais que les 40% seront grignotés au fil des années de manière naturelle. Le studio polonais explique que malgré ce rachat, The Molasses Flood pourra continuer de travailler en totale autonomie, sachant que la firme américaine travaille en ce moment sur un nouveau jeu qui se base sur l'une des licences de CD Projekt Red, sans doute de l'univers de The Witcher ou de Cyberpunk 2077. Sur Twitter, Molasses Flood se félicite de rejoindre la famille CD Projekt Red et explique que l'entreprise recrute énormément en ce moment. Alors si jamais vous êtes tentés et que vous souhaitez aller vivre sur la côté Est des Etats-Unis, c'est le moment ou jamais.





Exciting news for us today! We've joined the CD PROJEKT family, and are working on a project within one of their existing universes 😍🤯 pic.twitter.com/8jhWylIfKh — The Molasses Flood is hiring! (@molassesflood) 22 octobre 2021