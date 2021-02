CD Projekt Red (Cyberpunk 2077) : les codes sources des jeux volés mis aux enchères

Update: a mistake was made. They stated starting bid kk. This was assumed as a typo for ,000. They meant ,000,000. They are also selling immediately for ,000,000.



Les menaces des hackers concernant le vol des données de l'entreprise CD Projekt Red il y a quelques jours ont été mises à exécution. En effet, suite au refus du studio polonais à verser une rançon pour récupérer leurs biens personnelles, les pirates ont donc procédé à la mise en vente du code source du jeu Gwent pour commencer. La vente aux enchères qui a démarré aux alentours de 14h, avec une mise de départ à un million de dollars, s'est terminée assez rapidement puisqu'une offre assez conséquente a été proposée. Evidemment, impossible de savoir l'identité de cette personne qui s'engage cependant à garder l'exclusivité. On rappelle pour celles et ceux qui auraient manqué l'information de ces derniers jours qu'une intrusion au coeur des réseaux internes de CD Projekt Red d'un "acteur non identifié" a permis de récupérer des données confidentielles, mais aussi les codes sources de plusieurs jeux : Gwent, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, mais aussi une version "non commercialisée" de The Witcher 3, visiblement la version remaster pour PS5 et Xbox Series X|S. On en sait pas quelle est la prochaine étape de ces hackers malveillants, mais une chose est sûre, ils ont l'air déterminé.