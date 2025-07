Sonic Racing CrossWorlds : sur Switch 2, le jeu sera bien dans la cartouche, nouveau trailer

Dans un contexte où les Game Key Cards (ces fameuses "cartes vides" ne contenant qu’un code de téléchargement) suscitent un rejet croissant de la part des joueurs, SEGA semble avoir entendu la grogne. Avec Sonic Racing Crossworlds, l’éditeur japonais prend le contrepied d’une tendance qui fait débat en proposant une vraie cartouche physique, complète, à l’ancienne. Et ce n'était pas forcément gagné puisque SEGA avait proposé son Yakuza 0 Director’s Cut sur Switch 2 sous le format Game Key Cards, mais il y a eu un réajustement évident. Derrière cette décision se cache plus qu’une simple volonté logistique : c’est un choix stratégique, presque militant, face à une pratique jugée anti-consommateur. Dans un marché où l’objet physique est devenu presque un objet de collection, proposer un produit “plein”, tangible et jouable sans connexion est devenu un marqueur de respect envers le joueur. Et cela pourrait bien faire la différence.



Mais le fond, justement, parlons-en. Car Sonic Racing: CrossWorlds ne se contente pas d’un joli geste éditorial, le jeu affiche une ambition réelle, à commencer par sa promesse de renouveler la formule du karting arcade à travers un univers connecté, une narration multivers, et une personnalisation poussée jusqu’à l’obsession. SEGA l’a confirmé récemment : attendez-vous à 40 véhicules différents, plus de 70 gadgets et 100 pièces interchangeables, avec des autocollants et effets spéciaux à foison. L’objectif ? Offrir des milliers de combinaisons pour customiser sa machine et affirmer son identité en ligne. Et pendant que Mario Kart World peine à fédérer, à cause d'un contenu trop chiche, un open world vide et l'absence de 200cc au lancement, SEGA pourrait bien trouver une brèche.





Petit bémol : la version Switch 2 n’arrivera qu’en différé, là où toutes les autres versions (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Switch) sortiront le 25 septembre 2025, l’édition optimisée Switch 2 sera disponible cet hiver en version numérique, puis en physique début 2026. Frustrant ouais. Bonne nouvelle en revanche : SEGA prévoit une mise à niveau payante mais raisonnable (10€) pour ceux qui auraient acheté le jeu sur Switch et souhaiteraient le passer sur Switch 2. Les techniques marketing de Sony qui ont donné des idées... Allez, voici le dernier trailer en date pour terminer.