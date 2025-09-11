Sonic Racing CrossWorlds : une démo jouable arrive, SEGA donne toutes les infos

SEGA continue de dérouler sa communication autour de Sonic Racing: CrossWorlds en annonçant cette fois une démo solo, prévue pour le 17 septembre 2025. Une stratégie logique après l’open test en ligne du mois dernier : permettre aux joueuses et joueurs qui n’avaient pas pu goûter au multi de découvrir l’expérience en solo, et surtout élargir la portée de la campagne promotionnelle à l’approche de la sortie mondiale fixée au 25 septembre 2025. La démo sera gratuite et disponible sur toutes les plateformes actuelles (PS5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Epic, ainsi que Nintendo Switch).





Voici les dates en fonction des fuseaux horaires :

16 septembre à 21h (PST) aux États-Unis

17 septembre à 0h (EST) côté Est

17 septembre à 6h (CEST) en France

17 septembre à 13h (JST) au Japon

A noter sinon que les précommandes sont déjà ouvertes et il s'agira pour SEGA d'un test grandeur nature pour savoir si ce Sonic Racing CrossWorlds peut faire de l'ombre à Mario Kart World.



