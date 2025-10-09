SEGA nous informe que le pack Minecraft pour Sonic Racing CrossWorlds est enfin disponible, ce qui veut dire qu'on peut débloquer les personnages et le circuit dédié à ce monde de blocs pixellisés. Le cross-over entre les deux licences étaient attendues, et la collaboration improbable puisque ce sont deux univers que tout oppose : la vitesse fluide de Sonic et la lenteur méthodique des blocs de Minecraft. Du coup, les joueurs peuvent désormais incarner Steve, Alex ou un Creeper et prendre le volant du Wagonnet, véhicule emblématique de l’univers de Mojang.





Le pack comprend également :

- Six autocollants pour personnaliser le véhicule ;

- Le circuit Minecraft World, entièrement reconstitué dans le style visuel de Minecraft ;

- Cinq pistes musicales originales, accompagnées de remix exclusifs revisitant les mélodies planantes du jeu d’origine ;

- Et enfin, six emotes uniques pour chaque personnage.





Une proposition généreuse, qui témoigne du soin de SEGA à donner corps à cette collaboration, plutôt que de se contenter d’un simple “skin pack” opportuniste. De toutes les façons, c'est win-win comme on dit dans le jargon.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Sonic Racing CrossWorlds : les bolides Minecraft sont disponibles, voici le trailer de gameplay" /> <meta itemprop="description" content="SEGA nous informe que le pack Minecraft pour Sonic Racing CrossWorlds est enfin disponible, ce qui veut dire qu'on peut débloquer les personnages et le circuit dédié à ce monde de blocs pixellisés."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/o/sonic-racing-crossworlds/vv/sonic-racing-crossworlds-68f005da6a087.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/sonic-racing-crossworlds-les-bolides-minecraft-sont-disponibles-voici-131283.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37219.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/o/sonic-racing-crossworlds/vv/sonic-racing-crossworlds-68f005da6a087.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="SEGA nous informe que le pack Minecraft pour Sonic Racing CrossWorlds est enfin disponible, ce qui veut dire qu'on peut débloquer les personnages et le circuit dédié à ce monde de blocs pixellisés."/><meta itemprop="duration" content="P0H01M12S" />





















