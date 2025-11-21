Call of Duty Black Ops 7 : la map Nuketown a été remasterisée, voici à quoi elle ressemble désormais

Nuketown, la carte la plus emblématique de l’histoire de Call of Duty fait son grand retour avec une version remasterisée, qui on vous le rappelle avait été initialement introduite dans Black Ops 2. On va d'ailleurs retrouver l’esprit rétro-futuriste de l’original, avec cependant quelques touches inédites, comme la transformation des mannequins en robots. Pour ce qui est de l'approche, les combats dans Nuketown 2025 se concentrent principalement sur le face-à-face et les échanges rapprochés, mais la carte conserve ses zones stratégiques. Les fenêtres avant des deux maisons restent les positions les plus convoitées, ce qui va vous obliger à rester en mouvements pour contrôler ces points de vue. Le garage, plus discret, offre un aperçu sur le cul-de-sac et la cour arrière, une position idéale pour ceux qui préfèrent observer avant de frapper. Les chemins latéraux, longeant la bordure nord, permettent d’engager des ennemis à distance, soit un spot parfait pour les tireurs d’élite et les campeurs. De toutes les façons, sur une carte de cette taille, les affrontements rapprochés sont inévitables.





Au-delà des stratégies classiques, Nuketown 2025 offre des opportunités tactiques avancées. Dans le Yard, par exemple, il peut être judicieux de laisser venir l’action à vous, en profitant des clôtures pour surprendre les ennemis concentrés sur les maisons et le garage. Les fans de Scorestreak RC-XD pourront exploiter les trous dans les clôtures pour contourner la carte, en combinant saut sur les rampes et capacités d’Infantry Sensors Overclock pour repérer les adversaires avant qu’ils ne réagissent. Enfin, le camion en mouvement dans le cul-de-sac constitue un point de couverture isolé où les joueurs équipés d’un fusil à pompe ou d’un SMG peuvent dominer la zone immédiate, particulièrement dans les modes objectifs où le point de capture se trouve à proximité, ce qui est parfait pour des embuscades rapides et efficaces. Allez, place au trailer de ce Nuketown 2025.



