Call of Duty Black Ops 7 : de nouvelles pubs avec Philippe Etchebest, en tatoueur et batteur

La sortie de Call of Duty Black Ops 7 approche à pas de géant et du côté d'Activision, on s'active pour que le lancement soit aussi digne que celui de Battlefield 6 le mois dernier. Aussi, sur la chaîne YouTube officielle, on a le droit à un nouveau trailer qui met en avant la campagne solo, et notamment le contexte géopolitique dans lequel on va baigner. Dans Call of Duty Black Ops 7, l’action se déroule en 2035, un monde où la géopolitique n’est plus dictée seulement par les États, mais par des alliances mouvantes mêlant gouvernement et, organisations privées. Au centre de ce chaos, on va trouver David Mason et son unité d’élite du JSOC, confrontés à Raul Menendez et à la mystérieuse organisation The Guild. Cette dernière, entreprise technologique mondiale, prétend protéger l’humanité tout en jouant un rôle ambigu dans les conflits internationaux. Le jeu place ainsi le joueur face à une question contemporaine : qui contrôle vraiment le monde lorsque la technologie devient une arme politique et psychologique ? Clairement, on est parti sur un truc beaucoup plus futuriste que les précédents Call of.









Quant à la campagne marketing française, elle continue d'exploiter l'image de Philippe Etchebest, ainsi que ses talents de comédien (hum...) dans deux nouvelles publicités. La première permet de le voir en tant que batteur, une activité qu'il pratique puisque Etechebest a un groupe de rock, tandis que la deuxième réclame le place en tatoueur. On rappelle que le chef étoilé joue le rôle d’un agent en renfort, appelé à “remplacer” le personnage mythique du « Remplaçant ». Cette approche méta culturelle vise évidemment à élargir l’audience, au delà des gamers hardcore, Activi­sion entend toucher le grand public. Le pari est de créer un buzz, susciter l’étonnement, mais aussi provoquer la conversation. Évidemment, l’effet est double, car si la première bande annonce mettant en scène Etchebest a engrangé des millions de vues en quelques jours, de l'autre, la communauté est divisée, parlant de campagne de la honte. A vous de choisir votre camp.





