Call of Duty Black Ops 7 : c'était le 'one more thing' du Xbox Games Showcase et c'était sacrément culotté

Il aura donc fallu patienter jusqu’aux toutes dernières minutes du Xbox Games Showcase 2025 pour lever le voile sur l’inévitable. Le fameux « one more thing », habituellement réservé aux annonces à fort impact ou aux retours inattendus, s’est soldé par la révélation de Call of Duty: Black Ops 7. Une surprise ? Pas vraiment. Une déception ? Peut-être. Une évidence commerciale ? Absolument. Car Microsoft, après avoir déboursé des milliards pour s’offrir Activision Blizzard, ne pouvait décemment pas se priver de mettre en avant sa nouvelle poule aux œufs d’or lors de son événement maison. Et si l’effet de surprise en a pris un coup, la machine de guerre Call of Duty, elle, continue d’avancer.





Cette année, c’est donc Treyarch et Raven Software qui s’y collent, avec une ambition clairement affichée : faire de Black Ops 7 le chapitre le plus tordu, le plus psychologiquement perturbant et narrativement labyrinthique de la série. L’histoire reprend plus de 40 ans après les événements de Black Ops 6, en 2035, dans un monde déstabilisé par des conflits invisibles, numériques et mentaux. À sa tête : David Mason, un nom familier pour les vétérans du lore, désormais incarné par l’acteur Milo Ventimiglia (Heroes, This is Us), qui donne au protagoniste une densité inattendue dans une franchise pas toujours connue pour sa subtilité. La cinématique d’annonce joue la carte du trouble perceptif, et de la peur comme arme. Tout y est : visages flous, voix dissonantes, technologie invasive, et manipulation de masse. Si le scénario promet un retour à la guerre de l’esprit chère au tout premier Black Ops, on attend de voir si le gameplay suivra l’exigence de cette ambition thématique, ou s’il se contentera une nouvelle fois d’alterner entre couloirs futuristes et fusillades chorégraphiées.





Côté contenu, rien de bien surprenant : une campagne jouable en solo ou en coopération, des cartes multijoueur inédites, et un mode Zombies qui poursuit le fil narratif de l’Ether Noir, toujours plus ésotérique et rocambolesque. On nous promet également un arsenal futuriste, des mécaniques revues, et une synergie accrue entre narration et action. Reste à voir si ces promesses tiendront la route une fois la manette en main. Plus d’informations sont promises pour cet été, tandis que la date de sortie sera sans doute programmée entre octobre et novembre 2025.