Suite au tollé de Black Ops 7, la licence Call of Duty et Activision se remettent en question

Après plusieurs années à presser sa licence comme un citron, Activision semble avoir réalisé ce que les joueurs répètent depuis longtemps : trop de Call of Duty tue Call of Duty. L’éditeur américain a en effet officialisé une décision importante dans un long message posté sur le blog de son jeu : plus de sorties coup sur coup d’une même sous-franchise, que ce soit Modern Warfare ou Black Ops. Et il fallait au moins que la série se prenne le mur en pleine vitesse pour que cette remise en question arrive en haut des sphères hiérarchiques. Forcément, avec une note utilisateur de 1.6/10 et un Metascore presse de 67%, le Call of Duty Black Ops 7 de cette année est de loin l'un des épisodes les plus conspués depuis que la franchise existe. Dans son communiqué, Activision reconnaît du bout des lèvres que la franchise n’a « pas pleinement répondu aux attentes ». Traduction : Call of Duty Black Ops 7 a connu un démarrage compliqué, et l’éditeur se voit obligé de sortir du bois pour éteindre l’incendie. Un aveu rare, surtout pour une machine à blockbusters qui joue généralement la carte du triomphe permanent.







Attention cependant, si la fin des sorties consécutives semble être une bonne nouvelle, Activision coupe court à toute illusion, à savoir que les sorties annuelles continueront. En gros, il s'agit juste une réorganisation interne pour éviter d’enchaîner deux Modern Warfare ou deux Black Ops d’affilée. Il faut dire que cette année, il y a eu un grain de sable dans l'engrenage Call of Duty, car comme on l'avait souligné dans notre test, c'est le studio Infinity Ward qui aurait dû accoucher de son Call of Duty, lui qui n'avait pas donné signe de vie depuis 2022. Car on le sait, la série Call of Duty tourne à plein régume grâce au roulement de trois studios, même quatre en fait. Il y a la série Modern Warfare par Infinity Ward, Black Ops par Treyarch et Raven Software et enfin celle gér par Sledgehammer Games. A raison de 3 ans de développement par épisode, c'est jouable, mais cette année, le roulement n'a pas vraiment fonctionné, puisque Treyarch et Raven Software ont dû rempilé moins d'un an après le très bon Black Ops 6 en 2024.



Dans son message, Activision promet néanmoins « une expérience absolument unique chaque année », une formule marketing que l’on a déjà entendue plus d’une fois, mais on imagine que le coup derrière la nuque de Black Ops 7 il y a 3 semaines a dû faire bouger les lignes. Du moins, on l'espère. Le message final du blog se veut rassurant : l’avenir serait « très fort », les équipes « talentueuses » et une « nouvelle ère » serait en préparation. De belles paroles, mais la question que tout joueur se pose reste la même : peut-on vraiment réinventer Call of Duty tout en le sortant tous les ans ? L’histoire montre que la franchise brille quand elle prend des risques (Modern Warfare 2019) et s’essouffle quand elle recycle (MWIII 2023). Continuer à sortir un épisode par an, malgré les remous et les critiques, ressemble davantage à une nécessité commerciale qu’à une ambition créative. Tant que le calendrier restera figé sur un rythme annuel, la marge d’innovation sera mécaniquement limitée. On sent que quelque chose bouge chez Activision, probablement sous l’influence de Microsoft, mais pour l’instant, on reste dans le réajustement, pas dans la révolution...





Un message de l’équipe de Call of Duty.





Tout d’abord, merci à toutes et à tous pour les retours que nous avons reçus ces derniers mois. Call of Duty connaît un succès durable grâce à vous, une communauté passionnée qui exige l’excellence et ne mérite rien de moins. Nous savons également que, pour certains d’entre vous, la franchise n’a pas entièrement répondu à vos attentes. Pour être très clair, nous savons ce que vous attendez et soyez assurés que nous allons répondre — et même dépasser — ces attentes à mesure que nous avançons.





En ce qui concerne Black Ops 7, notre objectif était d’offrir un successeur spirituel à Black Ops 2, et les studios ont mis toute leur passion dans la création d’un jeu dont nous sommes tous très fiers. Mais une chose est ce que nous pouvons en dire ; plus important encore, c’est à vous d’y jouer et d’en juger par vous-mêmes. Voici donc quelques points importants concernant Black Ops 7 et l’avenir de Call of Duty.





1. Vous aurez l’occasion de jouer gratuitement à Black Ops 7

La semaine prochaine, nous ouvrirons les portes à tout le monde pour essayer gratuitement le Multijoueur et le mode Zombies de Black Ops 7, accompagnés d’un week-end Double XP. Nous souhaitons que vous découvriez le jeu directement et que vous puissiez vous faire votre propre opinion.





2. Nous nous engageons à un soutien saisonnier sans précédent

Vos retours continus aideront à façonner nos mises à jour saisonnières dans les mois à venir. La Saison 01 est la plus grande saison live jamais proposée et ce n’est que le début. Nous ne nous reposerons pas tant que Black Ops 7 n’aura pas gagné sa place parmi les meilleurs jeux Black Ops que nous ayons créés.





3. Notre stratégie pour l’avenir change

Nous ne sortirons plus de jeux Modern Warfare ou Black Ops consécutivement. Les raisons sont nombreuses, mais la principale est de garantir une expérience absolument unique chaque année.



Nous ferons évoluer le jeu avec des innovations significatives, pas simplement incrémentielles. Même si nous ne dévoilons pas ces plans aujourd’hui, nous avons hâte de les partager lorsque le moment sera venu.





Pour être clair, l’avenir de Call of Duty est très solide et nous pensons que nos meilleurs jours sont devant nous, compte tenu de la profondeur et du talent de nos équipes de développement. Nous préparons la prochaine ère de Call of Duty, et elle offrira exactement ce que vous attendez, ainsi que quelques surprises qui feront progresser la franchise et le genre. Nous avons hâte de vous accueillir, de vous écouter et d’avancer ensemble.



