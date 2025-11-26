Spellcasters Chronicles : on a testé le MOBA de Quantic Dream, une belle surprise ? (Preview hands-on)

Le 16 octobre dernier, le studio Quantic Dream a fait les gros titres de la presse en nous annonçant leur nouveau jeu, Spellcasters Chronicles, un MOBA en 3v3 qui jure totalement avec le reste de sa ludographie. Forcément, depuis sa création, le studio parisien nous a toujours habitués à des jeux solos narratifs, très portés sur les QTE, les fameux Quick Time Events. The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human, ils sont tous aux antipodes d’un jeu multi compétitif à la League of Legends. Du coup, voir ce Spellcasters Chronicles être annoncé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, alors qu’on a toujours pas vu une seule image de Star Wars Eclipse 4 ans après son annonce, il y a de quoi se poser des questions. Et bien vous savez quoi ? J’ai pu me rendre chez Quantic Dream il y a quelques semaines, jouer au jeu pendant plusieurs heures et avoir des réponses à des questions qu’on se pose tous : Spellcasters Chronicles est-il une commande des Chinois de NetEase qui ont racheté Quantic Dream en 2022 ? Réponse dans cette preview.





JEU COMMANDE OU ENVIE D'AILLEURS ?





Spellcasters Chronicles est-il un jeu que NetEase a commandé auprès de Quantic Dream juste après son rachat en 2022 ? La question est légitime, tout le monde se l’est posée et moi le premier, surtout que lorsque le jeu sortira en 2026, ça fera 4 ans que le studio de David Cage est passé sous pavillon chinois. Et puis, comme chacun sait, les MOBA, les jeux multi compétitifs, les free-to-play, c’est quelque chose qui plaît énormément au public chinois, et même asiatique de manière plus générale. Et 4 ans pour développer un MOBA, c’est pas déconnant, surtout qu’à côté, le jeu Star Wars Eclipse, annoncé en 2021, on n’a plus aucune nouvelle. Et bien, figurez-vous que toutes ces suppositions, elles sont erronées. C’est du moins ce que j’ai appris en me rendant chez Quantic Dream il y a quelques semaines pour jouer à Spellcasters Chronicles. De ce qu’on m’a dit sur place, c’est que le projet Spellcasters a été mis en chantier en 2019, soit un an après la sortie de Detroit Become Human. David Cage voulait prendre les gens à contre-pied et proposer un jeu totalement différent de l’ADN de Quantic Dream, parce que 1/ David Cage s’intéresse aux jeux multijoueurs compétitifs (peut-être à travers ses enfants) et 2/ il voulait aussi prouver à l’industrie qu’il était capable de faire autre chose que des jeux solos interactifs, afin de tordre le cou à ses détracteurs qui pensent que lui et ses équipes ne savent pas faire des jeux avec un vrai gameplay. Étonnant, mais pas déconnant. Quant à la question de savoir pourquoi le projet Star Wars Eclipse prend autant de temps, c’est parce que lorsque le jeu a été annoncé en 2021, le développement venait à peine de commencer, et que si le reveal a été fait aussi tôt, c’est pour que les équipes soient libérées du secret professionnel, et donc des leaks. Mais on m’a aussi dit que le développement avance bien et qu’on en saura davantage très bientôt. Voilà, ça c’était pour l’aparté et la mise en contexte, maintenant, parlons de ce Spellcasters Chronicles.







MÉLANGE DES GENRES





Pour la faire simple, Spellcasters Chronicles est un MOBA en 3v3 qui mélange plusieurs genres, ou du moins qui reprend des mécaniques qui ont fait la renommée de certains titres : deckbuilding, stratégie en temps réel, action à la troisième personne, le tout réuni dans un jeu multijoueur compétitif free-to-play avec un design très cartoon et très cel-shading, l’idée étant d’aller séduire un public relativement jeune. L’objectif du jeu est d’ailleurs très simple à comprendre, à savoir détruire les tours de ses adversaires, appelés lifestones ici, le plus rapidement et le plus efficacement possible, sachant que la victoire est comptabilisée si vous faites chuter toutes les tours adverses ou si à la fin du temps imparti, vous êtes celui qui a le plus de tour encore debout. Parce que oui, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c’est que chaque partie dure au maximum 25 minutes. L’idée pour Quantic Dream, c’est de faire de Spellcasters Chronicles un jeu qu’on peut grignoter en petites phases et ne pas imposer aux joueurs des sessions trop longues. Par exemple, si jamais vous prenez les transports en commun et que vous avez envie de vous faire une petite game, c’est possible en 25 min de temps.









Comme dans n’importe quel MOBA classique, Spellcasters Chronicles vous demande de choisir votre champion pour guider vos troupes. Pour le moment et dans la démo qui nous a été proposée, il y avait le choix entre 6 spellcasters. On a la Swamp Witch qui excelle avec les decks basés sur les invocations mineures et le scaling en fin de partie, l’Astral Monk qui brille grâce à ses sorts offensifs et ses dégâts explosifs. Il y a aussi l’Iron Sorcerer est idéal pour les decks axés sur les structures qui mettent l'accent sur le contrôle des lanes et les armées durables. Ensuite, on a le Fire Elementalist qui est plutôt du genre agressif, des decks de feu à rotation rapide, et se démarque entre les mains de joueurs mobiles. Le Mystic Scribe quant à lui excelle dans les decks de soutien et de survie, et enfin le Stone Shaman brille dans les decks de contrôle défensifs qui permettent de renforcer les lanes et tenir le terrain. Bref, des héros qui sont différents, aussi bien dans leur look que leurs spécificités, avec comme d’habitude des avantages et des inconvénients selon les adversaires que vous avez en face.







UNE P'TITE INFUSION POUR FINIR LE REPAS ?





Ce qu’il faut savoir, c’est que chaque Spellcaster a deux decks de compétences différents, ce qui ouvre la porte à plusieurs styles de jeu. La plupart de ces compétences permettent d’invoquer des unités qui prennent la forme de différentes créatures et elles sont absolument cruciales pour prendre l’avantage sur les tours ennemies, votre magicien étant incapable de partir à l’assaut tout seul, même s’il dispose de sorts de magie qui lui permet d’attaquer et de se défendre. Bien sûr, il y aura toujours des têtes brûlées pour venir massacrer vos troupes, mais souvent il s’agit de leurres pour détourner votre attention de votre objectif premier. Il faut plutôt penser à gérer ses unités comme un chef de guerre et par exemple booster ses troupes avec des effets supplémentaires liés à des éléments : feu, glace, électricité. Dans le jeu, le vocabulaire utilisé est l’infusion : on infuse ses troupes avec des sorts de magie élémentaires. Ça va non seulement renforcer leurs attaques, mais aussi leur permettre de mieux encaisser les dégâts, sachant qu’au fil de la partie, vous allez monter en stat et du coup améliorer vos capacités.









Pour invoquer vos unités, vous devez obligatoirement être dans la zone de vos tours, n’importe laquelle, mais vous devez être aux alentours, ce qui signifie qu’il faut les protéger coûte que coûte si vous souhaitez toujours produire. D’ailleurs petite astuce, pour gagner du temps, invoquez toujours vos unités dans la direction que vous souhaitez qu’elle prenne, c’est un gain de temps considérable, surtout quand vous faites appel à vos titans, qui sont ces unités spéciales capables de détruire les tours ennemies en un rien de temps. D’ailleurs, ce sont les seuls à pouvoir s’approcher des lifestones ennemies sans se faire démonter la gueule en un rien de temps, parce que même les Spellcasters n’ont aucune chance. En revanche, ces derniers disposent d’attaques ultimes qui peuvent one-shot une tour, mais encore faut-il avoir réussi à débloquer la compétence en 25 minutes de temps. De toutes les façons, on comprend assez rapidement que la dynamique des combats dans Spellcasters Chronicles repose sur la gestion de ses ressources, de son deck, mais aussi de la maîtrise de la carte, car envoyer ses unités dans des directions précises est aussi une stratégie payante. Car encore une fois, attaquer l’ennemi c’est bien, mais protéger son QG, c’est bien aussi. Si Spellcasters Chronicles paraît simple de prime abord, il faut en réalité réfléchir à chaque action, car foncer tête baissée ne sert à rien. Il faut coordonner les invocations, choisir ses sorts au bon moment et utiliser son Titan intelligemment.







SIMPLE MAIS STRATÉGIQUE





D’ailleurs, il y a quelque chose que je ne vous ai pas précisé depuis le départ, c’est que les champions ont la capacité de voler librement, toujours avec cette vue caméra de dos, ce qui donne une bonne dynamique de jeu, mais surtout, ça permet aussi de prendre de la hauteur pour avoir une vue d’ensemble du champ de bataille, et donc d’appréhender les choses différemment, avec plus de verticalité. Et ce côté libre de se balader sur toute la map avec cette vue dans le dos, c’est quand même pas mal. A noter d’ailleurs que le jeu se joue aussi bien au clavier et à la souris qu’à la manette. Pour ce qui est des graphismes, c’est très propre. Alors bien sûr, il faut adhérer à la direction artistique, à ce côté cel-shadé, très cartoon dans la proposition, et personnellement, je trouve que c’est séduisant. Les Spellcasters ont tous un design très différent, avec une belle identité chacun, reconnaissable selon leurs spécificités, et les Titans dégagent un sentiment de gigantisme lorsqu’ils sont invoqués. Quant aux décors, on n’a pas vu grand-chose si ce n’est une map avec une approche très azthèque dans son architecture, mais en tout cas, si vous aimez les jeux colorés, vous serez servi. A noter qu’il y aura des coffres avec des bonus à récupérer sur les maps, ce qui va pousser les joueurs à explorer les environnements un peu.









Tout ça pour vous dire que mes quelques heures de jeu sur Spellcasters Chronicles ont été plutôt sympathiques. Je vais pas vous mytho en vous disant que je suis un spécialiste des MOBA, clairement pas, mais par contre, les RTS, j’en ai bouffé quelques uns et comme ce Spellcaster a des relents de jeu de stratégie par moments, je me suis revu à la bonne vieille époque. Dans tous les cas, Quantic Dream a annoncé une bêta fermée pour que les joueurs motivés puissent tester le jeu, ça sera du du 4 décembre à 16h jusqu’au 8 décembre à 10h, exclusivement sur Steam. Autrement dit, quatre jours pour que les joueurs d’Europe et d’Amérique du Nord se frottent pour la première fois à l’ambition “multi” de Quantic Dream. Quant à l’Early Access, elle est prévue pour 2026.



