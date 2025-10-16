Spellcasters Chronicles : c'est le nouveau jeu de Quantic Dream et c'est un MOBA en 3v3

Nous sommes 7 années après la sortie de Detroit Become Human et Quantic Dream a décidé d'annoncer leur tout nouveau jeu. Non, il ne s'agit pas Star Wars Eclipse qui est porté disparu depui 4 ans, mais bel et bien d'une nouvelle production inédite, répondant au nom de Spellcasters Chronicles. Et avec ce titre-là, le studio parisien opère un virage audacieux, puisqu'il s'agit d'un jeu multijoueur compétitif, free-to-play et mêlant stratégie et action. C'est en réalité un MOBA en 3v3, se déroulant dans un univers magique et très coloré. On est évidemment très loin de l'ADN de Quantic Dream, qui nous a habitué jusqu'à présent à des jeux narratifs, matures, souvent sombres, tels que Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human.





Développé entre Paris et Montréal, Spellcasters Chronicles va débarquer après une avalanche de jeux multijoueurs mal accueillis ces dernières années, autant vous dire que le pari est risqué. Même si on imagine que le projet a démarré bien avant les flops de ces jeux multi compétitif. De toutes les manières, il est assez évident que Spellcasters Chronicles est une commande de NetEase, qui a racheté Quantic Dream en 2022. Ne soyons pas dupes, ce virage free-to-play et compétitif n’est pas forcément le fruit d’une décision purement créative interne : il s’inscrit dans une stratégie commerciale claire visant le marché mondial des jeux en ligne, notamment en Chine où Quantic Dream jouit d'ailleurs d'une belle popularité avec la sortie sur PC de Detroit Become Human. Les ambitions de NetEase pour accroître sa présence en Occident et capitaliser sur le savoir-faire narratif du studio expliquent sans doute cette orientation audacieuse vers le multijoueur.







Spellcasters Chronicles, c'est quoi sinon ?

Dans Spellcasters Chronicles, on incarne des Spellcasters, soit des mages capables d’invoquer des créatures et de lancer des sorts surpuissants. L'objectif est simple : capturer des autels et détruire les Lifestones adverses, sachant que chaque Spellcaster appartient à un archétype précis : soigneur, tank ou assaillant, avec compétences uniques et style de jeu distinct. Le jeu introduit un système de deck-building stratégique, avec plus plus de 50 sorts et invocations répartis entre sept écoles de magie. Par exemple, les Titans, qui sont des invocations colossales, peuvent changer le cours d’un match lorsqu’ils sont déclenchés au bon moment.









Cependant, Quantic Dream prévoit une dimension narrative évolutive, façonnée par la communauté, et il est expliqué qu'après la bêta, les joueurs pourront influencer l’univers du jeu via des votes saisonniers, impactant l'histoire, les règles et les événements à venir. Certains aspects de Spellcaster rappellent des titres comme Valorant et la grande liberté de mouvement pourrait rendre les affrontements visuellement confus. Le marché du free-to-play compétitif étant saturé, il reste à voir si Spellcasters Chronicles trouvera sa place. David Cage a aussi précisé sur le blog de Quantic Dream que Star Wars Eclipse est toujours vivant et que des nouvelles arriveront prochainement. On imagine que le projet a été mis en pause pour justement sortir Spellcasters en priorité...









Bien entendu, le développement de Star Wars : Eclipse se poursuit, et nous avons hâte de vous en dire plus dans le futur.





David Cage



