Marc-Alexis Côté (Assassin's Creed) révèle que c'est Ubisoft qui l'a écarté de son poste

Il y a quelques jours, on apprenait le départ de Marc-Alexis Côté, producteur historique d’Assassin’s Creed, suite à la restructuration de Vantage Studios, la nouvelle filiale d'Ubisoft montée et financée par les Chinois de Tencent. Dans le mail qui a fuité le 14 octobre dernier, Ubisoft laissait comprendre que Marc-Alexis Côté avait pris la décision de ne pas suivre son entreprise dans ses nouvelles directives, annonçant son départ comme volontaire. Mais sur LinkedIn, Marc-Alexis Côté clarifie la situation :



« Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient surpris de me voir quitter Assassin's Creed après tant d'années, surtout vu la passion qui m'anime toujours. Mais la vérité est simple : ce n'était pas ma décision. Ubisoft a décidé de transférer le leadership de la franchise à quelqu'un de plus proche de sa nouvelle structure. On m'a proposé un autre rôle, mais qui était loin d'avoir le même mandat et qui n'était pas en continuité avec mon travail ces dernières années. [...] Mes équipes passées et présentes doivent le savoir : je ne me suis pas enfui. Je suis resté à mon poste jusqu'à ce qu'on me demande de partir. »









Marc-Alexis Côté n’était pas qu’un producteur parmi d’autres : après Patrice Désilets, il est devenu le “monsieur Assassin’s Creed”, encadrant les productions et supervisant Assassin’s Creed Infinity, le hub qui doit relier tous les futurs épisodes. Deux décennies dans la licence, des succès et des défis, un nom intimement lié à la saga, et pourtant, son départ se fait sous tension. C'est désormais très clair, il a été mis de côté, non pas par choix mais par décision stratégique de la direction. Ubisoft a récemment créé Vantage Studios, filiale co-financée par la Chine et destinée à gérer les plus grandes franchises de l'entreprise Guillemot : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Financée à 25% par Tencent, cette entité répond à la nécessité pour Ubisoft de se restructurer après un décrochage en Bourse. Dans ce contexte, Marc-Alexis Côté n’était pas prévu dans l’aventure. Son rôle a été temporairement rapatrié à Paris, le temps de trouver un successeur, selon certains journalistes.





Pourquoi Côté a-t-il été écarté ? Les raisons exactes restent mystérieuses, mais certaines théories circulent : la direction voulait un profil plus aligné avec la nouvelle structure Vantage Studios. La récente annulation d’un projet sensible — un nouvel Assassin’s Creed post-Guerre de Sécession avec un contenu politiquement délicat — pourrait avoir joué un rôle. Quoi qu’il en soit, l’éviction de MAC (comme on l'appelle en interne chez Ubi) montre que la stratégie d’Ubisoft prime désormais sur la continuité créative historique. Enfin, encore une fois, c'est ce qui est supputé...



