Marc-Alexis Côté (Assassin's Creed) quitte Ubisoft : travailler pour la Chine ne l'intéresse visiblement pas...

Après 20 ans de bons et loyaux services, Marc-Alexis Côté va quitter ses fonctions chez Ubisoft, lui qui était devenu la tête pensante de la série depuis 3 ans. Depuis ses débuts sur Assassin’s Creed Brotherhood, Marc-Alexis Côté a gravi les échelons, passant de level designer à game director sur Assassin’s Creed III, puis à producteur exécutif et responsable de la stratégie globale de la saga depuis 2022. Il a supervisé des titres majeurs, de Syndicate à Odyssey, et défendu publiquement la liberté créative et la diversité des récits, comme lors des polémiques autour de Yasuke ou de projets historiquement sensibles.





Le départ de Marc-Alexis Côté survient dans un contexte stratégique majeur : Ubisoft a créé Vantage Studios, nouvelle filiale où 25% des parts sont détenues par Tencent, avec autonomie complète sur la direction créative et business de licences clés comme Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. Marc-Alexis Côté a décliné un poste de direction dans cette entité et les mots employés dans le mail interne éoquent des « attentes et priorités personnelles », ce qui laisse entrevoir un désaccord de fond sur l’orientation de la franchise. Le partenariat avec Tencent, la volonté de rationaliser et de maximiser la valeur commerciale des IP, et la restructuration éditoriale via Vantage Studios semblent incompatibles avec sa vision créative et morale.









Les enjeux sont également éthiques et narratifs, et on se rappelle de l’annulation d’un épisode d'Assassin's Creed se déroulant durant la Guerre de Sécession, centré sur un ancien esclave noir confronté au Ku Klux Klan, ainsi que les choix liés à Assassin’s Creed Shadows. Tout cela révèle que Marc-Alexis Côté est un créateur attaché à la liberté de raconter des histoires audacieuses et historiquement pertinentes. Il a lui-même déclaré lors des BAFTA : « Notre silence ne peut devenir complice, il faut rester fermes dans notre engagement envers nos valeurs » et a défendu la diversité et l’authenticité historique des personnages. Il est plausible donc que la tension entre ces principes et les décisions éditoriales, notamment vis-à-vis de la Chine, ait motivé son départ.









Le défi pour Ubisoft est désormais double, puisque d’une part, il faut maintenir l’identité d’Assassin’s Creed et sa vision créative multiculturelle, et de l'autre, il faut composer avec les besoins de cette nouvelle société, Vantage Studios, fondée avec l’appui des Chinios de Tencent, qui exigent sans doute une logique commerciale et internationale, potentiellement plus prudente et standardisée, qui pourrait diluer la liberté créative historique de la franchise. Marc-Alexis Côté incarnait un garde-fou et son départ soulève la question de la capacité d’Ubisoft à concilier innovation, rigueur historique et succès commercial. Mais ne sous-estimons jamais la puissance du business des Chinois, surtout de la part de Tencent.



