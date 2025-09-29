JeuxActuJeuxActu.com

PlayStation X Reebok : une collection sublime pour les 30 ans de la console de Sony

PlayStation X Reebok : une collection sublime pour les 30 ans de la console de Sony

Sony a bien l'intention de marquer le coup pour les 30 ans de sa marque PlayStation et plusieurs choses vont être proposées. Il y a eu les consoles et les manettes collectors bien sûr, mais le constructeur japonais veut aller au-delà, car comme tout anniversaire qui se respecte dans l’industrie du jeu vidéo, on ne parle pas seulement de pixels et de consoles, mais aussi de fringues et de sneakers. La marque japonaise s’est en effet associée à Reebok pour une collection capsule qui rend hommage à la toute première PlayStation sortie en 1994. Ce ne sont pas moins de trois modèles iconiques de la basket des années 90 qui sont revisités aux couleurs de la console à la robe grise.

Au programme, on trouve l’InstaPump Fury 94 pour le Japon, la Pump Omni Zone II pour les États-Unis et la Workout Plus pour le Royaume-Uni. Rien n’a été choisi au hasard : chaque paire correspond à la région de lancement de la console et à une silhouette représentative de son époque. Un travail de design qui joue à fond la carte du rétro, jusque dans le packaging en édition limitée, qui reprend le fameux gris PS1 et quelques détails nostalgiques directement piochés dans l’ADN de la machine. Lancement prévu en octobre, histoire de capitaliser sur la hype des 30 ans et sur la vague inépuisable de collaborations mode x gaming. Un mariage qui n’est pas nouveau (on se souvient déjà des partenariats PlayStation x Nike) mais qui démontre que la marque continue de soigner son image lifestyle au-delà de la console elle-même.

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 29 septembre 2025
16:20


