C'est encore lors du State of Play du 24 septembre qu'on a appris l'arrivée d'une nouvelle manette DualSense collector, créée spécialement pour les 20 ans de la franchise God of War et prévue pour le 23 octobre 2025. Imaginée par Santa Monica Studio, cette édition spéciale reprend les codes visuels emblématiques du héros de la saga, Kratos, puisque le controller arbore un blanc / gris cendré rappelant la peau du Fantôme de Sparte, rehaussé d’un motif rouge écarlate inspiré de son tatouage en forme d’oméga. « La forme de la manette se prêtait parfaitement à ce symbole iconique, présent aussi bien dans la saga grecque que nordique », explique Dela Longfish, directeur artistique associé chez Santa Monica Studio. « Chaque détail du design a été pensé pour rendre hommage à Kratos et à son héritage depuis vingt ans. »





<meta itemprop="name" content="Vidéo La manette collector PS5 "God of War 20 ans" fustigée par les internautes" /> <meta itemprop="description" content="C'est encore lors du State of Play du 24 septembre qu'on a appris l'arrivée d'une nouvelle manette DualSense collector, créée spécialement pour les 20 ans de la franchise God of War et prévue pour le 23 octobre 2025."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/accessoires/p/s/ps5/vv/ps5-68d7e821e37cd.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/la-manette-collector-ps5-god-of-war-20-ans-fustigee-par-les-internaute-131247.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37199.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/accessoires/p/s/ps5/vv/ps5-68d7e821e37cd.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="C'est encore lors du State of Play du 24 septembre qu'on a appris l'arrivée d'une nouvelle manette DualSense collector, créée spécialement pour les 20 ans de la franchise God of War et prévue pour le 23 octobre 2025."/><meta itemprop="duration" content="P0HPT28SMS" />

Des réactions partagées en ligne

Si PlayStation et Santa Monica Studio mettent en avant un design symbolique, la réception du public est beaucoup plus mitigée. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs estiment que la manette se résume à une manette blanche barrée d’un simple trait rouge, sans véritable recherche artistique. Plusieurs internautes ironisent sur le prix de vente de 84,99€, jugé élevé pour une édition limitée aussi minimaliste. Certains fans espéraient un design plus ambitieux, intégrant par exemple des gravures, des motifs nordiques ou des références visuelles aux différentes époques traversées par Kratos. À l’inverse, d’autres considèrent que cette sobriété respecte l’esthétique brute et emblématique du héros.

La DualSense Édition limitée 20e anniversaire God of War sera commercialisée en quantité limitée au prix conseillé de 84,99€.

Précommandes : à partir du 3 octobre 2025 à 10h (heure locale).

Lancement : 23 octobre 2025 (dates variables selon les régions).

Disponibilité : sur direct.playstation.com aux États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, ainsi que chez certains détaillants.



















