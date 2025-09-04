PS5 : un modèle moins performant pour baisser les prix ? Sony l'envisage...

Après deux hausses successives en Europe, Sony Interactive Entertainment semble vouloir éviter une nouvelle augmentation du prix de la PS5 Slim en optant pour une solution inattendue : réduire la capacité de stockage. C'est du moins ce qui en ressort du site Dealabs, toujours bien renseigné quand il s'agit de ventes de hardware. Depuis son lancement en 2020, la console a connu plusieurs révisions matérielles baptisées « châssis », avec à chaque fois de légères améliorations sur la ventilation, l’efficacité énergétique ou le design. En novembre 2023, le châssis D (CFI-2000) avait marqué l’arrivée de la PS5 Slim, plus compacte et équipée d’un SSD de 1 To, une évolution appréciée face aux 825 Go du modèle d’origine. Mais selon des documents de certification japonais publiés en juin 2025, une nouvelle révision baptisée châssis E (CFI-2100) est en préparation : sans changement esthétique notable, elle viserait à réduire les coûts de production et introduirait une différence majeure entre les versions.



L’édition numérique de la PS5 Slim verrait son espace de stockage repasser de 1 To à 825 Go, alors que la version Standard avec lecteur conserverait son SSD de 1 To. Une décision d’autant plus surprenante que la PS5 Digitale a déjà vu son prix grimper de 399€ en 2020 à 499€ en avril 2025, soit 100€ de plus en moins de cinq ans. Cette régression du stockage permettrait toutefois à Sony de maintenir le tarif actuel de 499€, au lieu d’imposer une troisième augmentation. Pour l’instant, cette modification semble concerner uniquement l’Europe, le nouveau packaging affichant clairement la mention « 825 Go » aux côtés des logos 4K et HDR, tandis que les spécifications destinées aux autres marchés restent inconnues. La PS5 Slim Digitale châssis E (référence CFI-2116) sera commercialisée en Europe à partir du 13 septembre 2025, la version Standard basée sur la même révision devant suivre peu après.



Drôle de génération quand même...



