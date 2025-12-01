Styx Blades of Greed : le jeu est repoussé, rendez-vous en 2026 désormais, voici la nouvelle date

JeuxActuJeuxActu.com

Intialement prévu pour l'automne 2025, mais sans date précise, Styx Blades of Greed n'arrivera finalement pas 2026. C'est Nacon qui nous le fait savoir et précise même que le jeu sera disponible le 19 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. L'objectif est comme d'habitude de laisser le temps aux équipes pour peaufiner le jeu le mieux possible. En attendant, les développeurs de Cyanide promettent un jeu au level design nettement plus vertical, avec des zones plus vastes et multi-niveaux conçues pour exploiter au maximum les nouvelles capacités du gobelin. Pour la première fois, Styx disposera d’un grappin pour évoluer rapidement d’un point à l’autre, et même d’un planeur, ouvrant la voie à des approches aériennes ; un changement majeur pour une série historiquement centrée sur l’infiltration pure et les déplacements furtifs au ras du sol. Cela dit, on va rester dans l’ADN de la saga, à savoir contourner, disparaître, observer, et frapper seulement quand c’est nécessaire. Le studio mise visiblement sur une liberté d’approche accrue, où chaque recoin d’un environnement tentaculaire devient une opportunité de semer la pagaille ou de se volatiliser comme une ombre. Bref, avec Styx Blades of Greed, le gobelin entend prouver que l'infiltration « à l’ancienne » a toujours sa place dans le jeu vidéo. On a hête de voir ça à l'oeuvre...


le lundi 1 décembre 2025
