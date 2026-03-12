realme 16 Pro : des nouveaux smartphones pour bousculer le milieu de gamme premium, Specs techniques, coloris, prix

Le constructeur chinois realme s’apprête à lancer une nouvelle génération de smartphones qui pourrait bien renforcer sa présence sur le segment très disputé du milieu de gamme premium. La marque vient en effet d’ouvrir les précommandes de sa nouvelle série realme 16 Pro, tout en levant le voile sur l’ensemble des caractéristiques techniques et les tarifs de ses deux modèles principaux : le realme 16 Pro+ et le realme 16 Pro standard. Positionnée entre les smartphones milieu de gamme classiques et les modèles véritablement haut de gamme, cette nouvelle série veut proposer un compromis ambitieux : offrir des fonctionnalités proches des flagships, tout en conservant un prix relativement accessible. Pour y parvenir, realme met en avant trois axes majeurs qui structurent toute la gamme : la photographie mobile, l’intelligence artificielle et la durabilité des appareils.









Pour cette génération, realme semble vouloir répondre à plusieurs attentes très précises du marché actuel. D’un côté, les utilisateurs recherchent des smartphones capables de produire des photos toujours plus détaillées et naturelles ; de l’autre, la question de la durée de vie des appareils devient un critère de plus en plus important. Au cœur de la série 16 Pro se trouve ainsi un nouveau système d’imagerie baptisé "LumaColor", qui repose sur un capteur principal de 200 mégapixels. L’objectif affiché par la marque est donc de proposer des clichés extrêmement détaillés tout en conservant une reproduction fidèle des couleurs, notamment dans les portraits où le traitement des tons de peau est souvent un point délicat. realme explique avoir travaillé sur un traitement avancé de l’image afin d’équilibrer luminosité, profondeur et fidélité colorimétrique, ce qui permettrait de capturer des photos réalistes dans des conditions variées, qu’il s’agisse de scènes très lumineuses ou de situations plus difficiles. À cela s’ajoute une couche logicielle orientée intelligence artificielle, regroupée sous l’appellation NEXT AI. Cette suite comprend plusieurs outils destinés à simplifier la création et l’édition de contenus visuels directement depuis le smartphone, comme Instant Clip pour générer rapidement des extraits vidéo, AI StyleMe pour appliquer des styles visuels automatiques, ou encore AI Edit Genie qui automatise certaines retouches.









Mais realme ne se contente pas de mettre en avant la photographie et les fonctions d’IA, la marque chinoise insiste également sur la durabilité de ses nouveaux appareils, un argument devenu central dans l’industrie mobile. La série promet ainsi jusqu’à 5 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité, une politique de suivi logiciel qui tend à se rapprocher de ce que proposent certains acteurs majeurs du marché. Côté matériel, realme affirme également avoir travaillé sur la longévité de la batterie. Selon les chiffres communiqués, celle du realme 16 Pro+ serait capable de conserver plus de 80% de sa capacité après 1 600 cycles de charge, tandis que celle du realme 16 Pro maintiendrait ce niveau après 1 300 cycles, ce qui représente plusieurs années d’utilisation dans des conditions normales.





Dans cette nouvelle gamme, le realme 16 Pro+ constitue clairement le modèle le plus avancé. Le smartphone combine plusieurs éléments techniques qui visent à offrir une expérience proche de celle des appareils haut de gamme, tout en restant dans une fourchette tarifaire plus accessible. L’appareil est notamment propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, associée à de la mémoire rapide LPDDR5X, ce qui doit garantir des performances fluides dans la plupart des usages modernes : multitâche intensif, jeux mobiles ou création de contenu.

La partie photo est particulièrement mise en avant. Le smartphone intègre le capteur principal LumaColor 200 MP avec stabilisation optique, auquel s’ajoute un téléobjectif périscopique 50 MP capable d’un zoom optique 3,5x, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Cette combinaison doit permettre de couvrir une large variété de situations photographiques, allant du portrait détaillé aux prises de vue à longue distance. L’expérience visuelle repose quant à elle sur un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, protégé par du Corning Gorilla Glass 7i. Ce type de dalle promet une navigation particulièrement fluide, que ce soit pour le gaming, le visionnage de vidéos ou simplement le défilement d’applications.









Autre élément marquant : la batterie, dont la capacité atteint 7000 mAh, un chiffre particulièrement élevé pour un smartphone de cette catégorie. Elle est accompagnée d’une charge rapide 80 W, permettant de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie.





Le realme 16 Pro+ sera proposé en Master Gold et Master Grey, avec deux configurations :

- 12 Go de RAM / 512 Go de stockage : 599,99€ (549,99€ en offre de lancement)

- 8 Go / 256 Go : 529,99€ (479,99€ avec accessoires offerts)

realme 16 Pro : un modèle plus accessible mais toujours solide





À côté du modèle Pro+, le realme 16 Pro vise un positionnement légèrement plus accessible, tout en conservant l’essentiel de la philosophie de la série. Le smartphone est en effet équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300-Max, une puce conçue pour offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Elle doit permettre de gérer sans difficulté les usages quotidiens comme le multitâche, le streaming ou les jeux mobiles. L’appareil conserve également l’un des éléments phares de la gamme : le capteur photo principal LumaColor 200 MP, accompagné ici d’un ultra grand-angle de 8 MP. Comme sur le modèle supérieur, l’écran repose sur une dalle AMOLED 144 Hz, garantissant une navigation fluide et réactive, tandis que l’autonomie est assurée par une batterie de 6500 mAh compatible avec une charge rapide 45 W.





Le realme 16 Pro sera disponible en Pebble Grey, Master Gold et Orchid Violet, avec deux configurations :

- 8 Go / 512 Go : 479,99€ (439,99€ en offre de lancement)

- 8 Go / 256 Go : 429,99€ (399,99€ au lancement)













