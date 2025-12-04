realme GT 8 Pro : c'est le 1er smartphone avec un bloc-photo modulable et personnalisable

Après avoir dépassé les 300 millions de téléphones vendus dans le monde et quadruplé ses parts de marché en France en 2025, realme dévoile son modèle GT 8 Pro, présenté comme étant “Le Vrai Flagship”. La marque chinoise qui s'est rendue populaire pour ses téléphones d'entrée et de milieu de gamme veut aujourd'hui jouer dans la cour des géants, et montrer qu'elle est capale de rivaliser avec Apple, Samsung et Xiaomi, et s’imposer comme un acteur incontournable du haut de gamme. Et avec ce realme GT 8 Pro, elle a de sacrés arguments. Petit tour du propriétaire.







Le 1er smartphone avec un bloc-photo modulable et personnalisable

L'une des particularité du realme GT 8 Pro, c'est son bloc-photo, complètement personnalisable. Etant donné que le bloc-photo est désormais un élément indissociable des smartphones haut de gamme, autant jouer avec, et realme a décidé d'en faire un argument de design par son côté modulaire. Trois “coques” interchangeables pour le bloc photo, fixées en quelques secondes grâce à deux vis Torx, permettent de changer l’esthétique de l’appareil à volonté. Blanc, bleu, rond, carré ou « robot ». Cette originalité ne sera pas un argument de vente pour tout le monde, mais elle souligne l’audace de realme, prêt à sortir des carcans esthétiques habituels. L’écran, lui aussi, impressionne. Avec ses 6,79 pouces AMOLED 2K (3.336 x 1.440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il surpasse la plupart des concurrents immédiats, de l’iPhone 17 Pro Max au Galaxy S25 Pro Max (qui sont en 1.5K), tout en offrant un rendu fluide et réactif. Le son stéréo Dolby Atmos complète l’expérience, faisant du GT 8 Pro un terminal autant pensé pour le gaming que pour la consommation multimédia.













La photo avec Ricoh





La photographie est l'autre véritable argument du GT 8 Pro, puisque realme a scellé un partenariat avec Ricoh, spécialiste reconnu de la photo de rue avec ses appareils GR, pour transposer leur savoir-faire dans un smartphone. L’utilisateur peut choisir entre deux focales emblématiques (28 mm ou 40 mm), activer le mode SnapFocus pour des clichés réactifs ou exploiter les simulations de film et traitements exclusifs Ricoh. Mais ce n'est pas tout, avec son objectif principal de 50 MP, associé à un téléobjectif périscopique de 200 MP capable de zoomer jusqu’à 12x sans perte, le realme GT 8 Pro garantit une certaine polyvalence. Même la nuit, le GT 8 Pro promet des clichés de haute qualité, renforcé par un capteur deux fois plus grand que celui de l’iPhone 17 Pro Max. La caméra frontale dispose quant à elle de 32 MP, afin d'assurer des selfies nets et détaillés, tandis que la vidéo peut être capturée en 4K jusqu’à 120 fps, ce qui permet de réaliser des ralentis ultra-fluide.









Puissance et autonomie : la combinaison gagnante

Sous le capot, le realme GT 8 Pro s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, annoncé comme offrant 20 à 30% de performances supplémentaires par rapport à ses prédécesseurs, tout en conservant une consommation équilibrée. Le processeur est épaulé par le Hyper Vision+ AI Chip et un système de refroidissement de 7000 mm². L’écran 2K 144 Hz, culminant à 7000 nits avec un touch sampling à 3200 Hz, figure parmi les meilleurs du marché. Mais là où le GT 8 Pro se démarque vraiment, c’est par sa batterie Titan de 7000 mAh, capable de tenir plus de deux jours. La charge rapide à 120W permet de passer de 0 à 50% en seulement 15 minutes, et une recharge complète en 40 minutes. Une autonomie qui place realme aux côtés de Xiaomi et POCO dans le club très fermé des smartphones les plus endurants.









Intelligence artificielle et compatibilité Apple

Evidemment, realme a aussi opté pour l'IA sur son smartphone haut de gamme, via la plateforme NEXT AI qui apporte des fonctionnalités intelligentes et concrètes, comme la composition photo guidée, la retouche automatique sur commande vocale, l'organisation de rendez-vous et to-dos, un résumé des notifications, et même du coaching en jeu… La surcouche realme UI 7.0 complète l’expérience avec une interface fluide, des animations à 120fps et compatibilité étendue avec l’écosystème Apple. iPhone, Apple Watch, MacBook, le GT 8 Pro est compatible et permet des transferts de fichiers sans se prendre la tête. Le GT 8 Pro est proposé à 999€ pour le modèle 256 Go/12 Go et 1.199€ pour 512 Go/16 Go, ce qui le positionne directement face aux modèles premium des géants du marché. Reste à savoir si le public fera la bascule...

























