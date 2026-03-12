Crimson Desert : les premières images sur PS5 sont enfin tombées, analysons-les !

Pendant longtemps, des années même, Crimson Desert a suscité autant d’enthousiasme que de questions. Le projet du studio sud-coréen Pearl Abyss a toujours impressionné par son ambition, son monde ouvert gigantesque et ses démonstrations techniques très spectaculaires. Mais jusqu’à présent, ces images venaient presque exclusivement de versions PC tournant sur des machines très puissantes, ce qui laissait planer un doute persistant : que vaudra réellement le jeu sur console ? Une première réponse commence enfin à se dessiner, grâce à l’analyse publiée par Digital Foundry, le média britannique réputé pour ses décryptages techniques particulièrement pointus. Le site a en effet eu accès à une version console du jeu, non pas sur une machine standard, mais sur la récente PS5 Pro, la machine à 800€. Attention cependant, il faut garder en tête que la version testée ne bénéficiait pas encore de la version améliorée du PSSR, la technologie d’upscaling développée par Sony, qui doit pourtant être intégrée au lancement. Autrement dit, les performances observées pourraient encore évoluer, voire s’améliorer, d’ici la sortie.









Dans ces conditions, le mode graphique qui semble offrir le meilleur compromis pour Crimson Desert, et selon Digital Foundry, est le mode "Équilibré", qui propose une image en 1440p avec un framerate plafonné à 40 images par seconde. D’après l’analyse réalisée par le journaliste John Linneman, ce mode tient globalement bien la route et parvient à maintenir une certaine stabilité, même si quelques baisses de performances apparaissent dans les zones particulièrement denses, là où le jeu multiplie les effets visuels et les éléments à afficher simultanément. Le mode "Performance", qui vise quant à lui les 60 images par seconde, se montre logiquement plus sensible aux variations de framerate. Les chutes y sont plus perceptibles, simplement parce que l’objectif est plus ambitieux et que la moindre fluctuation devient immédiatement visible à l’écran. À l’autre extrémité du spectre, le mode "Qualité", qui privilégie la résolution et le rendu visuel, offre certes l’image la plus détaillée, mais au prix d’une sensation de lourdeur assez marquée. John Linneman note notamment que les mouvements de caméra et la réponse aux commandes semblent légèrement moins réactifs, ce qui peut donner l’impression que le jeu manque un peu de souplesse dans les phases d’exploration ou de combat.









L’analyse évoque également plusieurs subtilités techniques liées à l’affichage. Sur les écrans ne prenant pas en charge le VRR (Variable Refresh Rate), Digital Foundry recommande par exemple de désactiver la Vsync, car le jeu peut autrement produire un tearing assez prononcé, ce phénomène visuel où l’image semble se déchirer lorsque le framerate fluctue. Avec un écran compatible VRR, la situation s’améliore nettement, surtout en mode "Performance", où l’expérience apparaît globalement fluide. En revanche, dans les autres modes, l’absence de compensation pour les framerates très bas peut provoquer le retour du tearing lorsque le nombre d’images par seconde descend sous la plage couverte par le VRR. Sur le plan purement visuel en revanche, le comportement du jeu reste assez classique : plus on privilégie les modes graphiques élevés, plus le ray tracing gagne en précision et en richesse, avec des reflets et un éclairage plus détaillés.









Au final, cette première analyse technique se révèle plutôt rassurante. La version PS5 Pro semble solide, stable et capable de soutenir l’ambition visuelle du jeu, d’autant plus qu’elle n’exploite pas encore toutes les optimisations prévues pour la sortie. Autre point encourageant : aucun problème majeur de stabilité — comme des freezes ou des crashs — n’a été signalé durant les tests. Reste désormais une inconnue importante : les performances sur les machines plus répandues du marché, à savoir la PS5 fat et les Xbox Series X et S. Les prochains jours devraient lever le voile sur ces versions, alors que la sortie de Crimson Desert est prévue pour le 19 mars 2026. Tic-tac, tic-tac...



