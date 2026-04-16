SNK va sortir une NEOGEO AES+ en 2026, vous ne rêvez pas ! Prix, jeux, fabrication, on vous dit tout !

Cette annonce-là, personne ne l'a vu venir, et pourtant, SNK nous l'avait teasé il y a 7 ans, en 2019, avec un simple tweet, tombé ensuite dans les méandres du web. Oui, en 2026, la NeoGeo va revenir sur le marché et par la grande porte. SNK vient en effet d'annoncer la commercialisation le 12 novembre 2026 de la NeoGeo AES+, une version remise au goût du jour de celle qu'on appelait dans les années 90 la Rolls Royce des consoles. Et SNK est clair sur son discours : aucune émulation, aucun compromis, aucun équivalent. De toutes les façons, la fabrication de cette NeoGeo AES+ est gérée par SNK en personne, donc c'est forcément gage de qualité. D'ailleurs, on apprend que chaque cartouche sera produit comme avant, sur des circuits intégrés dédiés (ASIC), histoire de retrouver l'expérience d'antan, aussi bien sur le plan matériel que logiciel. Tout doit être "arcade perfect" selon le communiqué.









Pour autant, cette fidélité n’a pas empêché l’intégration de plusieurs améliorations techniques, destinées à adapter la console aux usages actuels sans en altérer l’essence, puisque la NEOGEO AES+ a conservé une sortie AV classique, indispensable pour les amateurs de téléviseurs cathodiques (CRT), tout en proposant en parallèle une sortie HDMI à faible latence capable d’afficher les jeux en haute définition jusqu’en 1080p. À cela se sont ajoutées plusieurs fonctionnalités modernes, comme l’accès direct au BIOS à l’écran, la possibilité de modifier rapidement la langue ou les paramètres d’affichage, des options d’overclocking, ainsi que la sauvegarde permanente des meilleurs scores, le tout accompagné d’une consommation énergétique optimisée, preuve que la modernisation a été pensée de manière mesurée.







Au moment de son lancement, la console sera accompagnée d’une sélection de 10 jeux emblématiques, parmi lesquels des références incontournables comme Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou Mark of the Wolves, Samurai Shodown V Special ou encore Twinkle Star Sprites, une sélection qui est appelée à s’enrichir progressivement avec de nouveaux titres.





- Metal Slug

- The King of Fighters 2002

- Garou Mark of the Wolves

- Samurai Shodown V Special

- Shock Troopers

- Pulstar

- Twinkle Star Sprites

- Magician Lord

- Over Top







- Big Tournament Golf



Dans le même temps, une édition spéciale « Anniversary Edition » sera proposée à l’occasion des 35 ans de la console, avec un design blanc exclusif, une manette arcade sans fil, une cartouche de Metal Slug réservée à ce pack et une carte mémoire. Par ailleurs, plusieurs accessoires seront également commercialisés séparément, comme un stick arcade, la manette NeoGeo CD et la carte mémoire.





Enfin, au-delà de l’aspect purement nostalgique et collectionnite, cette réédition de la NEOGEO a aussi une volonté plus large de démocratisation, puisque SNK et PLAION cherchent à séduire tous les joueurs frustrés quadragénaires qui n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir une NeoGeo quand ils étaient plus jeunes. Forcément, à l'époque, le coût particulièrement élevé de fabrication des cartouches a rapidement positionné la NEOGEO AES comme un produit élitiste, souvent inaccessible pour le grand public, ce qui a contribué à renforcer son image de console de rêve, convoitée par de nombreux joueurs mais finalement possédée par une minorité. Encore aujourd’hui, cet héritage se ressent fortement sur le marché de la collection, où certaines cartouches atteignent des prix particulièrement élevés, preuve que la machine conserve une aura unique auprès des passionnés et des amateurs de rétro gaming.







Voici les prix proposés pour cette NeoGeo AES+



- Console NeoGeo : 199,99€

- Console NeoGeo blanche 35è anniversaire : 299,99€

- Jeu : 79,99€

- Stick arcade : 99,99€

- Manette NeoGeo CD : 49,99€

- Full-set Edition Ultimate : 899,99€























