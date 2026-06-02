Crimson Desert : un DLC arrive, c'est officiel + plein de nouveautés, on vous dit tout !

Depuis son lancement, Crimson Desert a plutôt bien occupé les joueurs, mais Pearl Abyss n'a visiblement pas l'intention de ralentir le rythme. Le studio coréen vient de détailler sa feuille de route pour les prochains mois et prévoit une série de mises à jour entre juin et septembre prochain, avec à la clé du nouveau contenu, des améliorations de gameplay et même une première confirmation qui devrait faire plaisir aux fans : un DLC est déjà en préparation. Tcham si !



Concernant la mise à jour, notez qu'une bonne partie de ces nouveautés repose sur les retours de la communauté. Pearl Abyss explique avoir analysé les remarques des joueurs depuis la sortie du jeu afin d'affiner certains systèmes et corriger plusieurs points qui revenaient régulièrement dans les discussions. Du côté du contenu inédit, l'accent sera notamment mis sur le combat, avec un nouveau mode entièrement centré sur les affrontements, qui est actuellement en développement et devrait permettre aux joueurs de mettre à l'épreuve leur maîtrise de leurs skills dans des défis plus exigeants. Les détails restent encore secrets, mais le studio promet d'en dire davantage prochainement.







Le système de Re-Blockade va également évoluer, et Pearl Abyss souhaite rendre les événements liés à la conquête et à la défense des forteresses plus naturels et plus dynamiques, avec de nouvelles mécaniques avant et après les assauts. Certaines places fortes bénéficieront aussi de nouvelles options défensives, tandis que les récompenses seront revues à la hausse afin de rendre ces activités plus intéressantes sur le long terme. Le studio prévoit également plusieurs ajustements narratifs (tiens donc). Sans toucher à la structure globale de l'aventure, certaines scènes du scénario seront retravaillées pour renforcer la cohérence du voyage de Kliff et améliorer l'immersion générale. C'est un point qui revenait régulièrement chez une partie des joueurs, notamment sur le rythme de certains passages clés. Même chose du côté des personnages jouables. Pearl Abyss estime que Damiane et Oongka n'ont pas toujours bénéficié de la même mise en avant que Kliff et va donc revoir certains aspects de leur gameplay afin d'équilibrer davantage l'expérience entre les trois héros.









Parmi les ajouts les plus attendus, on retrouve surtout le cross-save, et la fonctionnalité est désormais en développement et permettra de partager sa progression entre PC, PlayStation et Xbox via un simple compte lié. Une bonne nouvelle pour ceux qui alternent régulièrement entre plusieurs plateformes et qui réclamaient cette option depuis un moment. Le studio compte aussi poursuivre son travail sur les activités annexes. Le commerce, l'agriculture et plusieurs systèmes non liés au combat vont recevoir divers ajustements afin de les rendre plus agréables à utiliser au quotidien, avec l'objectif de réduire les petites frustrations remontées par la communauté depuis plusieurs mois.





Enfin, ce qu'il y a de plus important sans doute dans cettte brève, c'est que Pearl Abyss a confirmé travailler activement sur un futur DLC. Pour l'instant, le studio reste très discret sur son contenu, mais il parle déjà d'un ajout majeur à l'aventure de Crimson Desert. Il faudra donc patienter encore un peu avant d'en apprendre davantage, mais cette simple confirmation suffit déjà à montrer que le suivi du jeu est loin d'être terminé.



