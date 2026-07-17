Fatal Fury City of the Wolves : Rick Strowd dévoile son gameplay, il est toujours aussi vif et explosif !

Deux jours seulement après avoir levé le voile sur le casting de sa Saison 3 à travers un court-métrage animé signé Masami Obari, SNK continue de faire monter la pression autour de Fatal Fury City of the Wolves. Cette fois, l'éditeur passe aux choses sérieuses avec la première présentation en bonne et due forme de Rick Strowd, qui ouvrira les hostilités de cette nouvelle vague de personnages. Et il faut bien reconnaître une chose, personne n’avait forcément parié sur Fatal Fury City of the Wolves pour devenir l’un des jeux de combat les plus suivis de cette nouvelle génération. Pourtant, quelques mois après sa sortie, le titre de SNK continue d’enchaîner les ajouts avec une régularité assez impressionnante, au point de ressortir des combattants parfois complètement oubliés de l’histoire de la licence. Après avoir fait revenir des figures emblématiques, le studio va maintenant chercher encore plus loin dans ses archives avec Rick Strowd.









Pour les fans historiques de Fatal Fury, ce nom n’est évidemment pas inconnu. Le boxeur amérindien a fait sa première apparition dans Real Bout Fatal Fury 2 The Newcomers en 1998 sur NeoGeo, avant de revenir une dernière fois dans Fatal Fury First Contact sur NeoGeo Pocket Color en 1999. Autant dire que son retour était loin d’être évident, surtout après plus de 25 ans d’absence en tant que personnage jouable. Rick Strowd apparaît donc comme le personne qu'on a laissé derrière en 1998 et derrière son côté assez calme et spirituel, il reste évidemment un combattant extrêmement puissant, avec un style basé sur des frappes lourdes et une grosse pression offensive. Avec cette nouvelle version, SNK semble d’ailleurs avoir choisi de respecter son héritage plutôt que de réinventer complètement le personnage. Son gameplay reprend plusieurs de ses techniques emblématiques, comme le Shooting Star, le Hellion, le Blazing Sunburst ou encore le Divine Blast, une attaque après esquive qui devrait permettre aux joueurs de mettre une grosse pression sur leurs adversaires. Sur les premières images de gameplay, Rick semble donc conserver cette identité de boxeur agressif capable d’enchaîner les coups avec beaucoup de puissance.





Et ce retour n’est que le début d’une Saison 3 qui s’annonce encore particulièrement chargée. SNK continue son rythme impressionnant d’un combattant ajouté chaque mois, avec Rick Strowd comme premier invité en juillet 2026 donc. Il sera ensuite rejoint par Duck King en août, Kim Kaphwan en septembre, avant l’arrivée d’un personnage encore mystérieux, puis de Laocorn Gaudeamus en novembre et d’un dernier combattant surprise en décembre. Un programme qui confirme une nouvelle fois que SNK semble avoir de grandes ambitions pour l’avenir de Fatal Fury City of the Wolves. Alors que beaucoup de licences de jeux de combat ralentissent généralement après leur lancement, le studio japonais continue au contraire d’alimenter son roster avec des personnages parfois très demandés, parfois totalement inattendus. Et vu la profondeur du catalogue Fatal Fury, il reste encore visiblement beaucoup de vieilles légendes capables de remonter sur le ring.



