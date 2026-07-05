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Pour le scénariste de The Batman 2, les jeux vidéo sont le nouvel eldorado d'Hollywood

Pour le scénariste de The Batman 2, les jeux vidéo sont le nouvel eldorado d'Hollywood

Après plus de 20 ans de domination des super-héros au cinéma, Hollywood serait-il en train de changer de cap ? C'est en tout cas l'avis de Mattson Tomlin, co-scénariste de The Batman 2, qui estime que l'industrie se tourne désormais massivement vers les adaptations de jeux vidéo. Interrogé sur les réseaux sociaux au sujet du projet de film Mega Man, auquel il avait été associé il y a plusieurs années, le scénariste a laissé entendre qu'il n'était probablement plus impliqué dans son développement. Pour autant, il ne croit pas le projet abandonné, bien au contraire. Selon lui, le contexte est aujourd'hui beaucoup plus favorable aux adaptations vidéoludiques qu'au moment où le film avait été annoncé. « Hollywood est en train de passer d'une obsession pour les comics à une obsession pour les jeux vidéo », explique-t-il, ajoutant qu'il ne serait pas surpris de voir Mega Man finir par voir le jour sous une forme ou une autre, même sans sa participation.

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Cette déclaration illustre une tendance de plus en plus visible dans l'industrie du divertissement depuis maintenant quelques années et qu'on met souvent en lumière sur Jeuxactu. Pendant près de deux décennies, les films issus de l'univers Marvel et, dans une moindre mesure, de DC, ont largement dominé les productions à gros budget. Désormais, les grands studios multiplient les adaptations de licences vidéoludiques, portés par les succès commerciaux et critiques de ces dernières années. Le phénomène touche aussi bien le cinéma que les séries, avec des projets inspirés de franchises comme God of War, Life Is Strange, The Legend of Zelda, The Last of Us ou encore Fallout. Les jeux vidéo sont progressivement devenus l'une des principales sources d'inspiration d'Hollywood, au point de remplacer les comics comme nouveau vivier de licences capables d'attirer un large public.

Reste à savoir si cette nouvelle vague connaîtra la même longévité que celle des super-héros. Si les adaptations de jeux vidéo bénéficient aujourd'hui d'une image bien plus positive qu'il y a une dizaine d'années, certains observateurs commencent déjà à s'interroger sur un possible risque de saturation. Pour Mattson Tomlin, une chose semble néanmoins acquise : les jeux vidéo représentent désormais le nouveau terrain de chasse privilégié des studios hollywoodiens, et les années à venir devraient confirmer cette évolution avec une multiplication des projets adaptés des plus grandes licences du secteur.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le dimanche 5 juillet 2026
13:45


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