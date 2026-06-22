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Marvel's Blade ; d'après Todd Howard, le jeu se porte bien, Arkane en sécurité face au Xbox Reset ?

Marvel's Blade ; d'après Todd Howard, le jeu se porte bien, Arkane en sécurité face au Xbox Reset ?

Alors que les rumeurs concernant une possible restructuration d’Arkane Lyon, voire même de fermeture, se multiplient depuis plusieurs jours, Marvel’s Blade vient de refaire parler de lui, grâce à une déclaration de Todd Howard, qui assure que le projet est toujours bien vivant. En effet, dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, le patron de Bethesda affirme avoir récemment vu de nouvelles séquences du jeu et se montre très positif sur l’avancement du développement : « J’ai vu quelque chose hier, et l’équipe d’Arkane fait un travail vraiment, vraiment excellent. »

Une prise de parole qui tombe à point nommé alors que l’avenir du studio français inquiète de plus en plus une partie de la communauté Xbox, suite au grand reset que Asha Sharma est en train d'orchestrer en coulisses.

Marvel s Blade

Il faut dire aussi que l’absence totale de Marvel’s Blade lors du Xbox Games Showcase 2026 avait déjà alimenté les spéculations. Depuis, plusieurs rumeurs évoquent des coupes budgétaires chez Xbox et des changements importants dans l'organisation de certains studios internes. Dans ce contexte, le silence prolongé autour du projet d’Arkane Lyon n’a fait qu’accentuer les inquiétudes. Todd Howard se veut néanmoins rassurant, puisque selon lui, les équipes continuent leur travail et le développement avance dans la bonne direction. Un message qui vise clairement à calmer les craintes d'une éventuelle annulation, même si Bethesda refuse toujours de préciser quand le jeu sera montré à nouveau. Pour rappel, Marvel’s Blade a été annoncé lors des Game Awards 2023, mais depuis, on n'a rien vu hormis un artwork pas bien représentatif...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 22 juin 2026
19:38


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Marvel's Blade

Jeu : Action
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : Arkane Studios
N.C.
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