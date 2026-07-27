Far Cry : un nouveau jeu très ambitieux après l'abandon de son extraction shooter ?

Chez Ubisoft, la vaste restructuration engagée ces derniers mois ne s'est pas limitée aux licenciements, aux fermetures de studios et aux annulations de projets : elle a aussi profondément réorganisé les plus grandes licences de l'éditeur, désormais regroupées au sein de Vantage Studios (financé en partie par les Chinois de Tencent), une nouvelle entité chargée de piloter les franchises les plus stratégiques. Parmi elles figure Far Cry, absent depuis la sortie de Far Cry 6 en 2021. Si Yves Guillemot avait déjà laissé entendre que la série préparait son retour, plusieurs fuites évoquaient également un avenir en pleine évolution. Et justement, les choses auraient récemment accéléré en interne avec le lancement d'un tout nouveau projet open world particulièrement ambitieux.









D'après les informations d'Insider Gaming, ce nouvel épisode, connu sous le nom de code Kodiak, est officiellement entré en développement chez Vantage Studios. Ce projet arrive après l'annulation de Maverick, le fameux spin-off multijoueur orienté extraction shooter qui avait rencontré de nombreux problèmes durant sa production. Ubisoft aurait finalement choisi de repartir sur des bases plus proches de l'identité de la licence, en abandonnant pour l'instant cette direction. Selon les premières informations, ce Far Cry nom de code Kodiak prendra la forme d'un FPS en monde ouvert où les interactions entre les joueurs et les histoires émergentes occuperont une place centrale. Le jeu vient tout juste de quitter sa phase de conception et s'appuie sur certaines technologies développées pour Maverick, même si son orientation serait désormais très différente. En interne, plusieurs sources décrivent le projet comme "très ambitieux", tout en précisant qu'il est encore à plusieurs années de sa sortie. En parallèle, Blackbird continuerait lui aussi son développement. Longtemps retardé en raison de difficultés techniques et créatives, le projet aurait retrouvé une trajectoire plus stable. Il proposerait notamment un mode multijoueur coopératif permettant à plusieurs joueurs d'explorer le monde ensemble.





Toujours selon Insider Gaming, Charlie Guillemot aurait même qualifié Blackbird de "vraiment impressionnant" lors d'une présentation interne, en laissant entendre qu'il pourrait servir de point de départ à une nouvelle génération de Far Cry si l'accueil est au rendez-vous. Si ces informations se confirment, Ubisoft semble vouloir faire de Far Cry une licence capable de proposer plusieurs expériences complémentaires, à l'image de ce qu'il fait déjà avec Assassin's Creed ou Rainbow Six. De quoi montrer que, malgré quelques turbulences ces dernières années, la franchise reste au cœur de la stratégie de l'éditeur français.



