Avengers Doomsday : Et si Marvel nous avait tous induits en erreur sur Doctor Doom ?

Et si Doctor Doom n'était pas au fond le véritable méchant d'Avengers Doomsday ? Et si, au contraire, il était celui qui tente désespérément de sauver le multiverse, quitte à être perçu comme le plus grand ennemi des Avengers ? Depuis la diffusion de la bande-annonce lors du Comic-Con de San Diego, une théorie ne cesse de me revenir en tête. Plus je revois ces images, plus j'ai le sentiment que Marvel prépare quelque chose de beaucoup plus subtil qu'un simple affrontement entre les héros du MCU et un nouveau super-vilain. En effet, tout semble indiquer que le studio cherche à brouiller volontairement les pistes, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Et toute cette théorie repose finalement sur une seule phrase, prononcé par Doctor Doom dans le trailer diffusé exclusivement pour la Comic-Con de San Diego : « Tous ces gens ont vécu des vies qui ne leur appartenaient pas. Il est temps qu'ils les rendent. »









À première vue, cette réplique ressemble à une menace classique, le genre de déclaration que l'on attend du grand antagoniste d'un film Marvel. Pourtant, si on prend le temps de l'analyser, elle peut aussi être interprétée d'une manière totalement différente. Car quelques instants plus tard, toujours dans la même bande annonce, Sue Storm apporte d'ailleurs un élément essentiel à la compréhension du personnage. Elle explique que Victor Von Doom n'a pas toujours été l'homme que tout le monde redoute aujourd'hui. Avant de devenir Doom, c'était quelqu'un de profondément bienveillant, un homme qui aimait sa famille et qui voulait sincèrement faire le bien autour de lui, jusqu'au jour où tout ce qui comptait pour lui lui a été brutalement arraché.









Dès lors, une question s'impose : de quelles « vies volées » parle-t-il exactement ? À mon sens, Victor Von Doom ne fait pas référence à des personnes qui auraient littéralement volé l'existence des autres. Il parle plutôt de tous ces héros qui vivent aujourd'hui dans des réalités où ils ne devraient, en théorie, même plus exister. L'exemple le plus évident reste Steve Rogers, notre Captain America. À la fin d'Avengers Endgame, il décide de retourner dans le passé pour vivre la vie qu'il n'a jamais pu avoir avec Peggy Carter. Il construit une famille, vieillit à ses côtés et connaît enfin le bonheur qui lui avait toujours échappé. Une magnifique conclusion pour le personnage… mais aussi une vie qui, si l'on suit la logique du multiverse, ne lui appartenait peut-être pas.

Les Quatre Fantastiques constituent un autre exemple. Ils viennent de la Terre-828 et se retrouvent désormais impliqués dans les événements de la Terre-616. Les X-Men issus de l'univers de la Fox sont eux aussi toujours présents alors que leur chronologie semblait pourtant condamnée. Et lorsqu'on observe l'ensemble du casting d'Avengers Doomsday, on réalise que la plupart des personnages réunis dans ce film proviennent de réalités qui n'auraient jamais dû entrer en contact. Or Marvel nous a déjà expliqué pourquoi cette situation était extrêmement dangereuse.









Depuis Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, nous savons que lorsque plusieurs réalités qui ne devraient jamais se croiser commencent à interagir, cela provoque des Incursions, des collisions entre univers capables d'entraîner leur destruction pure et simple. Et si Doctor Doom avait simplement compris avant tout le monde que le véritable problème venait précisément de là ? Et si son objectif n'était pas de conquérir le multiverse, mais d'empêcher son effondrement, tout en la remodelant à son envie suite à la perte de sa femme et de son fils ? A travers cette hypothèse, son plan prend immédiatement une toute autre dimension. Il ne chercherait pas à tuer les Avengers par vengeance ou par soif de pouvoir, mais à renvoyer chacun dans la réalité où il est censé vivre afin de restaurer l'équilibre du multivers. Steve Rogers perdrait alors Peggy Carter. Les Quatre Fantastiques devraient abandonner la Terre-616. Les X-Men seraient contraints de retourner dans une chronologie vouée à disparaître. Pour les Avengers, une telle décision serait moralement inacceptable. Ils se battraient pour protéger ceux qu'ils aiment et préserver les liens qu'ils ont construits. Pour Doom, en revanche, ce serait peut-être le seul sacrifice capable d'éviter l'anéantissement de tous les univers.









Et c'est précisément ce qui rendrait ce personnage infiniment plus intéressant qu'un simple conquérant avide de pouvoir. Au lieu d'un méchant caricatural qui cherche à dominer le monde, Marvel nous présenterait un homme profondément convaincu d'agir pour le bien commun, prêt à assumer seul le poids d'une décision que personne d'autre n'oserait prendre. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il estime qu'il n'existe tout simplement aucune autre solution. C'est aussi ce qui pourrait expliquer le retour de Robert Downey Jr, car après avoir incarné Tony Stark pendant plus de 15 ans, revenir uniquement pour jouer un nouvel antagoniste aurait sans doute eu peu d'intérêt sur le plan artistique. En revanche, interpréter un Victor Von Doom complexe, tragique et persuadé d'être le véritable sauveur du multiverse représente un défi d'acteur bien plus passionnant, avec un personnage qui ne se considère jamais comme le méchant de l'histoire.









Reste enfin une dernière interrogation, sans doute la plus importante de toutes.

Pourquoi Doctor Doom possède-t-il le visage de Tony Stark ? Marvel refuse toujours d'apporter une réponse, mais les comics offrent une piste particulièrement intéressante. Dans Infamous Iron Man, Victor Von Doom reprend l'héritage laissé par Tony Stark après sa disparition. Il revêt son armure, tente d'honorer sa mémoire et cherche même à devenir un héros. Les destins des deux personnages s'y retrouvent intimement liés. Le MCU ne reprendra probablement pas cette intrigue à l'identique, mais il pourrait parfaitement s'en inspirer pour donner une véritable justification scénaristique à ce choix de casting. Le visage de Tony Stark ne serait alors pas un simple clin d'œil destiné à provoquer la surprise, mais un élément essentiel de l'histoire que Marvel préfère encore garder secret. Et si cette théorie venait à se confirmer, alors Avengers Doomsday ne raconterait pas une histoire de héros contre méchant, mais celle de deux camps convaincus, chacun à leur manière, d'être les seuls capables de sauver le multiverse, avec cette question vertigineuse en toile de fond : et si, cette fois, celui que tout le monde désigne comme le méchant était en réalité celui qui avait raison depuis le début ?



