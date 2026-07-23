Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau DLC XXL avec 33 nouveaux personnages !

Si vous pensiez avoir déjà fait le tour de l’immense roster de Dragon Ball Z Sparking Zero, alors vous allez vite déchanter, puisque Bandai Namco Entertainment n’a visiblement pas terminé de remplir les rangs de son jeu. Alors que ce dernier proposait déjà l’un des castings les plus impressionnants jamais vus dans un titre Dragon Ball, le "Super Limit-Breaking NEO DLC" viendra ajouter pas moins de 33 nouveaux personnages. Mais ce nouveau contenu ne se contente pas d’agrandir encore la liste des combattants. Il introduira également un nouveau mode solo baptisé « Aventure brise-limites », où les joueurs pourront choisir leur personnage, améliorer leurs statistiques, débloquer des avantages, etc. Le DLC proposera aussi 4 nouveaux combats Épisode et 4 nouvelles arènes, avec des personnages issus de plusieurs périodes de la saga, de Dragon Ball à Dragon Ball GT, en passant par Dragon Ball Z et Dragon Ball Super.





En parallèle du contenu payant, Bandai Namco ajoutera gratuitement de nouvelles mécaniques de gameplay, comme le Boost Sparking qui permettra de sacrifier une partie de ses Skill Stock pour augmenter fortement sa puissance d’attaque pendant le mode Sparking, mais au prix d’une baisse temporaire des statistiques après utilisation. Le Blast enchaîné apportera quant à lui une nouvelle possibilité d’enchaînement après avoir projeté un adversaire au loin, en faisant intervenir un allié en réserve pour poursuivre l’assaut avec une attaque à distance. On se tient prêt et rendez-vous est fixé au 30 juillet 2026 pour ce DLC maousse costaud.



