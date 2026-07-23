JeuxActuJeuxActu.com

Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau DLC XXL avec 33 nouveaux personnages !

Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau DLC XXL avec 33 nouveaux personnages !

Si vous pensiez avoir déjà fait le tour de l’immense roster de Dragon Ball Z Sparking Zero, alors vous allez vite déchanter, puisque Bandai Namco Entertainment n’a visiblement pas terminé de remplir les rangs de son jeu. Alors que ce dernier proposait déjà l’un des castings les plus impressionnants jamais vus dans un titre Dragon Ball, le "Super Limit-Breaking NEO DLC" viendra ajouter pas moins de 33 nouveaux personnages. Mais ce nouveau contenu ne se contente pas d’agrandir encore la liste des combattants. Il introduira également un nouveau mode solo baptisé « Aventure brise-limites », où les joueurs pourront choisir leur personnage, améliorer leurs statistiques, débloquer des avantages, etc. Le DLC proposera aussi 4 nouveaux combats Épisode et 4 nouvelles arènes, avec des personnages issus de plusieurs périodes de la saga, de Dragon Ball à Dragon Ball GT, en passant par Dragon Ball Z et Dragon Ball Super.

 

En parallèle du contenu payant, Bandai Namco ajoutera gratuitement de nouvelles mécaniques de gameplay, comme le Boost Sparking qui permettra de sacrifier une partie de ses Skill Stock pour augmenter fortement sa puissance d’attaque pendant le mode Sparking, mais au prix d’une baisse temporaire des statistiques après utilisation. Le Blast enchaîné apportera quant à lui une nouvelle possibilité d’enchaînement après avoir projeté un adversaire au loin, en faisant intervenir un allié en réserve pour poursuivre l’assaut avec une attaque à distance. On se tient prêt et rendez-vous est fixé au 30 juillet 2026 pour ce DLC maousse costaud.

Dragon Ball Z Sparking Zero


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 23 juillet 2026
19:06


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau DLC va ajouter plus de 30 persos et 4 stages inédits Le Dragon Ball Games Battle Hour 2026 n'a pas uniquement permis d'officialiser l'arrivée de Dragon Ball Xenoverse 3, mais aussi de savoir que Dragon Ball Sparking Zero n'est pas un jeu qui a été abandonné... 20/04/2026, 09:42
Dragon Ball Z Sparking Zero : la version Switch 2 s'offre un nouveau trailer pour sa sortie Après plus d'un an d'attente, la version Switch 2 de Dragon Ball Z Sparking Zero est une réalité et lâché en ce jour dans la nature. 14/11/2025, 11:11

Dragon Ball Z Sparking Zero : les attaques gyroscopiques de la Switch 2 mises en avant dans une pub japonaise bon enfant 03/10/2025, 09:52
Dragon Ball Z Sparking Zero : plus de 4 min de vidéo pour les versions Switch 1 & 2 03/09/2025, 17:24
Dragon Ball Z Sparking Zero : les versions Switch 1 et 2 sont confirmées avec sa date de sortie 01/08/2025, 08:14
Dragon Ball Z Sparking Zero : Shallot de DB Legends dans le roster, première vidéo de gameplay 17/06/2025, 18:05


Dragon Ball Z Sparking Zero

Jeu : Baston
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : Spike Chunsoft
11 Oct 2024
11 Oct 2024
11 Oct 2024
14 Nov 2025
14 Nov 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio voir la vidéo
En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio

Les vidéos
 
Dragon Ball Z Sparking Zero : Beast Gohan, Orange Piccolo, Cell Max, Gamma 1 & 2 dans le 1er DLC
Dragon Ball Z Sparking Zero : multi local pour tous les stages, équilibrage et b Dragon Ball Z Sparking Zero : écran scindé pour tous les stages, équilibrage et bugs corrigés, la MAJ que tout le monde attendait
Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima dévoilés, vous alle Dragon Ball Z Sparking Zero : les perso de Dragon Ball Daima en DLC dévoilés, vous allez être surpris !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News