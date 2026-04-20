Dragon Ball Z Sparking Zero : un nouveau DLC va ajouter plus de 30 persos et 4 stages inédits

Le Dragon Ball Games Battle Hour 2026 qui a eu lieu ce week-end au Japon n'a pas uniquement permis d'officialiser l'arrivée de Dragon Ball Xenoverse 3, mais aussi de savoir que Dragon Ball Sparking Zero n'est pas un jeu qui a été abandonné, loin de là même. On apprend en effet qu'une nouvelle extension, baptiséée "Super Limit-Breaking NEO", va débouler cet été, et va apporter énormément de contenu, avec notamment plus de 30 nouveaux personnages inédits qui vont enrichir un roster déjà largement conséquent, dépassant désormais les 200 combattants en comptant les transformations.









La sélection joue clairement la carte de la nostalgie et de l’éclectisme, en allant chercher aussi bien des personnages issus des débuts de la licence comme le Grand-père Gohan, Tao Pai Pai, Nam ou le Général Blue, que des figures plus tardives ou alternatives comme Super 17, Champa, Pikkon, ou encore plusieurs variantes de Vegeta et Trunks issues de GT, sans oublier des ajouts plus secondaires mais très attendus par les fans également. Mais cette extension ne se limite pas à un simple ajout de combattants, puisqu’elle introduit aussi plus de 20 options de personnalisation supplémentaires, de nouveaux costumes et compétences, ainsi que quatre environnements inédits, dont le Palais de Dieu, la stratosphère de la planète Vegeta, la zone glacée du combat entre Broly, Goku et Vegeta, et bien sûr la Kame House de Tortue Géniale, véritable symbole de la série. Un nouveau mode solo intitulé "Limit Breaker Journey" viendra également compléter l’ensemble, avec une structure basée sur des scénarii à embranchements. Mais ce n'est pas tout, des améliorations du système de combat seront déployées via une mise à jour gratuite, indépendamment de l’extension, ce qui permettra à l’ensemble des joueurs de profiter des ajustements gameplay sans obligation d’achat. Propre.































