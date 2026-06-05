Resident Evil Veronica officialisé : le remake tant attendu arrivera en 2027, premier trailer en vue FPS !

Après des années de rumeurs et de demandes de la part des fans, Capcom a enfin craqué et a profité de l'ouverture du Summer Game Fest pour officialiser le remake de Resident Evil Code Veronica, désormais rebaptisé plus simplement en Resident Evil Veronica. Pour beaucoup de joueurs, c'est probablement le remake qui se faisait attendre le plus. Souvent considéré comme le véritable successeur de Resident Evil 2 à l'époque de la Dreamcast, Code Veronica a longtemps eu une place à part dans la saga. Plus ambitieux, plus difficile et surtout centré sur Claire Redfield, l'épisode est devenu culte avec les années malgré une popularité moindre auprès du grand public.









Cette nouvelle version semble d'ailleurs vouloir aller plus loin qu'un simple lifting graphique, car si le trailer reprend plusieurs éléments emblématiques de l'aventure originale, elle réserve aussi une surprise de taille, certaines séquences sont montrées à la première personne. De quoi immédiatement relancer les spéculations autour de la caméra du jeu. Capcom n'a pour l'instant rien confirmé, mais plusieurs possibilités se dessinent. Le studio pourrait suivre la voie empruntée par Resident Evil 7 et Village avec une aventure entièrement en vue FPS, ou proposer un système hybride permettant d'alterner entre première et troisième personne, comme ce que l'on a pu voir récemment avec Resident Evil 9 Requiem. Dans tous les cas, ce choix pourrait profondément changer la manière de redécouvrir les environnements oppressants de Rockfort Island et de la base antarctique. Une chose est sûre, Claire Redfield va enfin avoir droit au remake que beaucoup réclamaient depuis des années. Reste désormais à patienter jusqu'en 2027 pour découvrir jusqu'où Capcom compte réinventer l'un des épisodes les plus appréciés de la franchise.











































