Tides of Annihilation : Jennifer English ne doublera plus Gwendolyn, elle se retire du projet...

Avec son Londres post-apocalyptique revisité, sa direction artistique très marquée et son ambiance mêlant fantasy arthurienne et esthétique victorienne, Tides of Annihilation fait partie des nouvelles licences qui ont attiré l'œil lors de son reveal l'année dernière. Ses différentes séquences de gameplay avait hypé bon nombre de joueurs, mais le mois prochain, o, va franchir une nouvelle étape : mettre la main sur ce jeu si attendu puisque les visiteurs de la Gamescom pourront y jouer du 26 au 30 août, dans le Hall 6 du Koelnmesse. En revanche, cette annonce s'accompagne d'une nouvelle beaucoup moins réjouissante pour le studio. Jennifer English, qui devait prêter sa voix à Gwendolyn, l'héroïne du jeu, ne participera finalement pas au projet.









Dans un communiqué publié par Eclipse Glow Games, les développeurs expliquent que la comédienne a choisi de se retirer pour des raisons de santé. Une décision prise dès le mois de juin, que le studio dit comprendre et respecter pleinement. Jennifer English continuera toutefois d'accompagner l'équipe dans un rôle de conseillère afin d'assurer une transition la plus fluide possible. Les développeurs précisent également que l'actrice a activement participé au choix de sa remplaçante, et avec l'aide d'autres membres du casting, elle a recommandé plusieurs profils avant que le studio ne retienne une nouvelle comédienne, dont l'identité reste encore secrète. Selon Eclipse Glow Games, cette dernière a récemment marqué les équipes grâce à une prestation remarquée dans un autre jeu vidéo, au point de convaincre immédiatement Jennifer English elle-même. Cette nouvelle interprète est déjà en train d'enregistrer les dialogues de Gwendolyn, et les joueurs découvriront sa performance pour la première fois dans la démo de la Gamescom. Le studio promet également de diffuser plusieurs extraits supplémentaires au cours du mois d'août.





Pour beaucoup de joueurs, ce départ ne passera évidemment pas inaperçu. Jennifer English s'est imposée ces dernières années comme l'une des voix les plus reconnues du jeu vidéo, notamment grâce à son interprétation de Shadowheart dans Baldur's Gate 3, mais aussi plus récemment avec Clair Obscur: Expedition 33, une performance qui lui avait valu une récompense lors des Game Awards 2025.







