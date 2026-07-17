The Age of Bhaarat : il ambitionne de devenir le Black Myth Wukong indien, nouveaux détails

Présenté pour la première fois en Mai 2025 à travers un premier trailer avec du gameplay, The Age of Bhaarat ne cache pas ses ambitions, qui est de devenir le premier véritable blockbuster AAA développé en Inde et capable de séduire le marché mondial. À l'occasion d'une longue interview accordée au média GamesBeat, les dirigeants de Tara Gaming sont revenus en détails sur la philosophie du projet, son univers, son développement et leur volonté de faire entrer l'industrie vidéoludique indienne dans une nouvelle dimension. Inspiré par le succès phénoménal de Black Myth Wukong (et ses 30 millions de ventes à travers le globe), le studio souhaite démontrer qu'un jeu profondément ancré dans la culture et la mythologie d'un pays (autre que les Etats-Unis, ndlr) peut rencontrer un immense succès à l'international, tout en ouvrant la voie à une nouvelle génération de productions AAA indiennes.









Un "Black Myth Wukong" version Inde

La comparaison avec Black Myth Wukong n'a rien d'un hasard, puisque les fondateurs du studio Tara Gaming revendiquent ouvertement cette inspiration. Selon eux, le titre de Game Science a prouvé qu'un jeu reposant sur une culture locale forte pouvait séduire des dizaines de millions de joueurs dans le monde entier. L'objectif est désormais de reproduire cette réussite avec la mythologie indienne, et pour y parvenir, Tara Gaming s'est entouré de personnalités reconnues. On retrouve notamment Nouredine Abboud, ancien producteur chez Ubisoft ayant travaillé sur Ghost Recon, le célèbre écrivain Amish Tripathi, auteur de plusieurs best-sellers inspirés de la mythologie indienne, ainsi que la légende du cinéma indien Amitabh Bachchan, qui officie comme co-fondateur du studio. L'équipe compte aujourd'hui plus de 160 développeurs répartis entre Paris, Montréal et plusieurs villes indiennes comme Pune, Mumbai et Bangalore, avec l'objectif d'atteindre près de 200 employés d'ici la fin de l'année.









Une mythologie encore largement inexploitée

Si The Age of Bhaarat puise directement dans les grands récits fondateurs de l'Inde, le jeu ne proposera pas de contrôler les figures mythologiques les plus célèbres. Amish Tripathi explique que le scénario adopte volontairement un point de vue plus humain, et plutôt que de vivre directement les événements du Ramayana, le joueur incarnera un gardien des forêts chargé de défendre son peuple alors que les Rakshasas, les démons de la mythologie indienne, ont envahi le royaume. Le héros évoluera donc dans le même univers que Rama et les autres figures emblématiques de l'épopée, mais sans jamais prendre leur place. Les développeurs comparent cette approche à celle de films comme La Guerre des Mondes, où l'histoire est racontée à travers le regard de personnages ordinaires confrontés à des événements qui les dépassent, plutôt qu'à un récit centré sur les héros légendaires. Cette narration doit permettre de proposer une aventure plus intime tout en restant profondément enracinée dans la culture indienne.





Pour les fondateurs de Tara Gaming, la mythologie indienne représente un immense terrain de jeu encore très peu exploité dans l'industrie vidéoludique. Ils citent également les succès de The Witcher, Ghost of Tsushima, Stellar Blade, qui ont tous démontré qu'un univers profondément enraciné dans une culture spécifique pouvait séduire des joueurs du monde entier dès lors que la qualité de production est au rendez-vous. Le studio espère ainsi offrir une nouvelle porte d'entrée vers les légendes indiennes tout en racontant une histoire originale, indépendante des textes sacrés.





Un action-RPG orienté solo avec de la coopération

Sur le plan du gameplay, The Age of Bhaarat sera un action-RPG centré sur l'exploration, les combats et la progression du personnage. Le joueur parcourra différentes régions infestées de créatures démoniaques, débloquera progressivement de nouveaux pouvoirs, armes et compétences auprès des sages de son ordre, avant d'affronter des ennemis toujours plus puissants. Le système de combat mettra notamment à l'honneur plusieurs arts martiaux indiens ainsi que des armes traditionnelles rarement représentées dans le jeu vidéo. Le projet reste avant tout une expérience solo narrative, mais une composante coopérative à deux joueurs permettra d'explorer ou de rejouer certaines zones avec un ami. Selon Nouredine Abboud, cette fonctionnalité a pour objectif d'apporter une dimension sociale sans transformer le jeu en expérience multijoueur permanente.









L'Inde veut devenir une grande puissance du jeu vidéo

Contrairement à l'immense majorité des productions indiennes, The Age of Bhaarat ne cible pas le marché mobile. Le studio développe exclusivement le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, avec une réalisation reposant sur Unreal Engine 5, et l'objectif est clairement de proposer un jeu capable de rivaliser avec les grandes productions occidentales. Les dirigeants estiment d'ailleurs qu'un projet coûtant environ 150 millions de dollars en Europe ou aux États-Unis pourrait être réalisé pour environ 40% de cette somme en Inde grâce à des coûts de production plus faibles. Le financement du projet est assuré depuis près de quatre ans par plusieurs investisseurs privés, même si Tara Gaming n'exclut pas de lever de nouveaux fonds avant la sortie du jeu. Le studio discute également avec plusieurs grands éditeurs, sans qu'aucun partenariat n'ait encore été officialisé.









Au-delà du projet lui-même, Tara Gaming voit The Age of Bhaarat comme le symbole d'une industrie indienne en pleine mutation. Aujourd'hui, l'Inde compte déjà plus de 500 millions de joueurs, ce qui en fait l'un des plus grands marchés du monde. Pourtant, près de 95% d'entre eux jouent exclusivement sur smartphone. Les créateurs estiment toutefois que la progression du niveau de vie, le développement du PC gaming et des consoles, ainsi que la volonté affichée du gouvernement indien de soutenir cette industrie créent un contexte particulièrement favorable. Selon eux, l'Inde suit aujourd'hui une trajectoire similaire à celle qu'avait empruntée la Chine une quinzaine d'années auparavant, avant l'émergence de jeux comme Black Myth Wukong. Ils rappellent également que les grands studios internationaux, comme Rockstar Games, Electronic Arts ou Ubisoft, emploient déjà depuis longtemps des développeurs indiens sur certaines de leurs plus grosses licences. L'objectif est désormais de créer des productions entièrement conçues dans le pays, capables de rayonner à l'échelle mondiale.

Une Alpha prévue d'ici la fin de l'été

Après près de quatre années de développement, The Age of Bhaarat franchira une nouvelle étape dans les prochains mois. Les développeurs prévoient de lancer une version alpha d'ici la fin de l'été afin de poursuivre les tests du jeu. Aucune fenêtre de sortie n'a encore été communiquée, mais le projet est bien confirmé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.



