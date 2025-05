The Age of Bhaarat : au tour de l’Inde de se lancer dans le AAA, le Black Myth Wukong indien ?

Si la Chine et la Corée du Sud ont su s’imposer ces dernières années comme des acteurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo, c’est désormais au tour de l’Inde de faire entendre sa voix. Portée par une économie numérique en pleine croissance et un vivier de talents créatifs, l’Inde amorce une nouvelle ère dans le jeu vidéo. Cette émergence prend forme à travers des projets ambitieux mêlant culture, technologie et narration, à l’image de ce nouveau jeu que je vais vous présenter. Il s’agit de The Age of Bharat, un jeu AAA qui entend redéfinir la place de l’Inde dans le paysage vidéoludique mondial. Parce que oui, après des années de sous-traitance dans le jeu vidéo, l’Inde veut désormais prouver qu’ils peuvent se débrouiller tout seul. Enfin presque…









The Age of Bharat séduit d’emblée par la richesse de son univers et la puissance de son identité visuelle. Le lore s’annonce dense, enraciné dans les épopées et les mythes indiens, offrant un cadre narratif original et rarement exploré dans le jeu vidéo AAA. Visuellement, les premières images et cinématiques impressionnent par leur direction artistique soignée, entre paysages mystiques et créatures inspirées du folklore local. Cependant, il faut rester lucide : si le jeu brille déjà sur le plan esthétique et narratif, le gameplay, lui, semble encore en chantier. Les mécaniques de jeu aperçues jusqu’à présent manquent de fluidité et de profondeur, et il reste beaucoup à faire pour que l’expérience soit à la hauteur des standards du genre. La promesse est là, ambitieuse et excitante, mais elle devra être bien mieux travaillée pour espérer être au niveau de ce que font les autres, notamment du côté des Japonais et désormais des Chinois et des Coréens. Mais il est vrai qu’avec cette approche, difficile de ne pas y voir une tentative de reproduire le schéma narratif, en termes de communication j’entends, que celui de Black Myth Wukong.







DES GRANDES STARS INDIENNES POUR PROMOUVOIR LE JEU VIDÉO





Derrière The Age of Bhaarat, derrière ce projet, on retrouve Tara Gaming, un studio indien récemment fondé et basé à Pune en Inde, mais qui ne manque ni de talent ni d’ambition. À sa tête, on retrouve trois personnes. La première c’est Amish Tripathi, auteur à succès des trilogies Shiva et Ram Chandra, qui est un peu en quelque sorte le George RR Martin indien pour un peu grossir le trait. Ensuite, on a le Français Nouredine Abboud, un ancien de chez Ubisoft qui a bossé sur Ghost Recon Wildlands et qui est aujourd’hui à la tête du studio Novaquark basé à Paris. Et enfin le troisième collaborateur n’est autre que Amitabh Bachchan. Oui, le célèbre Amitabh Bachchan, monstre sacré du cinéma indien, plus de 200 films à son actif, une carrière longue comme le Gange, et qui débarque dans le jeu vidéo en tant que co-fondateur du studio. Rien que ça.









Alors, The Age of Bhaarat, qu’est-ce que c’est ? Bah, c’est un action-RPG de type dark fantasy qui se déroule dans une Inde ancienne réimaginée,, entre récits mythologiques, folklore et épopées épiques. Le joueur y incarnera un Gardien de la Forêt d’Anandpur, chargé de repousser une invasion démoniaque. Sur le papier, ça sent bon l’aventure épique, le souffle narratif, et une vraie envie de mettre en avant la richesse de l’héritage culturel indien. Et le tout avec une réalisation visuelle qui, il faut le reconnaître, envoie du lourd. Les premières cinématiques dévoilées sont superbes, avec des panoramas qui rappellent Black Myth Wukong avec cette façon de redesigner les créatures du folklore indien, avec cette touche dark fantasy vraiment cool.







CINÉMATIQUE AAA - GAMEPLAY JEU MOBILE





Mais soyons clairs, je le redis encore : si le jeu brille déjà par son lore, sa richesse visuelle et ses cinématiques, côté gameplay, on est encore loin de la révolution. Les quelques séquences de jeu aperçues manquent clairement de punch, de fluidité, et de conviction surtout. On sent l’envie, la passion, mais aussi les limites d’une industrie indienne encore jeune sur le terrain du AAA. Pour l’heure, le studio Tara Gaming a déjà constitué une équipe de 100 développeurs répartis dans des bureaux à Pune, Mumbai, Paris, Montréal et au Moyen-Orient. Je sais par exemple qu’en France, ce sont les Français du studio Novaquark qui bossent dessus.





Cela dit, le projet reste fascinant et le studio Tara Gaming espère tirer parti de l’économie indienne en pleine expansion pour se faire connaître et faire partie des nouveaux studios indiens capables de tenir tête aux studios occidentaux et asiatiques. Pour les deux co-fondateurs indiens, The Age of Bhaarat s’inscrit comme une manière de donner vie à une culture bien trop méconnue à travers le monde, avec une perspective résolument indienne. Ils promettent d’ailleurs une expérience immersive qui marie traditions indiennes et excellence technique, avec pour date cible fin 2026, mais il y a des chances pour que le jeu soit reporté.







BROWN MYTH WUKONG





D’ailleurs, si ce trailer pope aujourd’hui, ce n’est pas le fruit du hasard. On est à quelques semaines de la Summer Game Fest et il est évident qu’en commençant à communiquer sur ce jeu, le studio indien commence à se faire connaître. D’ailleurs, le buzz est arrivé par le biais de la chaîne YouTube IGN India, qui comptabilise déjà 450 000 vues en 2 semaines de publication. Alors oui, la sauce n’a pas autant pris qu’un Black Myth Wukong qui avait tapé les 3 millions de vues en 24h, mais pour leur défense, c’était le compte de IGN US qui avait permis à Black Myth Wukong d’avoir une si belle rampe de lancement. Donc si on ramène les vues au nombre d’abonnés de IGN India, c’est déjà très très bien. Et puis, cette mise en lumière de Age of Bhaarat va permettre de faire venir quelques investisseurs nouveaux, de lever des fonds et donc de donner plus de poids au développement du jeu.









Mais un tel projet n'est pas sans risques. L’industrie indienne du jeu vidéo a jusqu’à présent brillé par ses productions mobiles et n’a que rarement réussi à s’imposer sur le marché international des jeux premium. Le fiasco du remake de Prince of Persia (développé en Inde) reste encore dans les mémoires comme un rappel brutal des limites de production que rencontrent de nombreux studios locaux. Je vous rappelle que Ubisoft a retiré le développement du jeu des mains de son studio Ubisoft Pune pour des raisons de manque de qualité. Espérons que The Age of Bhaarat ne connaisse pas la même destinée, mais face à l’engouement du trailer, on peut être confiant.