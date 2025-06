Hellblade 2 : la version PS5 arrive le 12 août avec des ajouts en plus, voici les détails

Depuis que Xbox est devenu un éditeur-tiers qui assume enfin ses positions, le nombre de portages PS5 de ses anciennes gloires exclusives se multiplie. On savait déjà que Hellblade 2 allait débarquer sur la console concurrente de chez Sony, mais il manquait la date de sortie. C'est désormais chose faite, puisque Ninja Theory a confirmé que son jeu arrivera sur PS5 le 12 août prochain. Coup dur pour les fans de la marque Xbox, d'autant que cette version PS5 arrive avec les ajouts en plus pour en faire la version ultime. Concrètement, cette version Enhanced de Senua’s Saga Hellblade II ne se contente pas d’un lissage visuel, elle introduit un mode Performance à 60fps, un mode "Dark Rot", véritable retour aux racines du premier opus, puisque ce mode punitif introduit une tension supplémentaire. Chaque échec rend la Corruption plus envahissante, avec à la clé le game over fatal.



Il y a aussi le mode Photo avancé, avec des outils vidéo Motion qui permettent de réaliser des vidéos cinématographiques personnalisées. Enfin, il y a aussi les commentaires des développeurs d'une durée de 4h, soit une démarche documentaire rare, voire inédite dans ce registre. Ces interventions ne sont pas de simples making-of, elles permettent de comprendre comment Ninja Theory a articulé ses recherches de cette maladie mentale avec les enjeux de gameplay. Le jeu sera lancé en deux éditions sur PS5 : Standard (49,99€) et Deluxe (69,99€) incluant la bande-son en plus.