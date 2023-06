Hellblade 2 : une nouvelle vidéo au Xbox Showcase, mais c'était insuffisant...

Hellblade 2 : Senua’s Saga est programmée pour 2024 sur PC et Xbox Series et sera disponible 'day one' sur le Xbox Game Pass. Encore un peu de patience...

Hellblade 2 faisait clairement partie des jeux les plus attendus du Xbox Showcase, mais sa performance lors de l'événement a été décevante, ne soyons pas hypocrites. Quatre ans après son annonce, le jeu continue de laisser planer le doute autour de son gameplay, qui restera sans doute très cinématographique comme le premier épisode, mais mériterait qu'on s'y attarde un peu plus. Puisqu'il s'agit de la suite directe du premier épisode sorti en 2017, on imagine qu'il sera encore question d'une aventure intérieure, dans les méandres de l'esprit de Senua, propice aux hallucinations psychotiques. Elle devra lutter contre elle, mais aussi affronter les hommes de Hel, la déesse de la Mort. On aurait aimé plus de biscuit sur les mécaniques de jeu, mais on a pu néanmoins se rattraper avec le sound design, toujours aussi impeccable et son rendu visuel vraiment photo-réaliste.La sortie de