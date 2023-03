Hellblade 2 : une nouvelle démo technique impressionnante, mais toujours pas de gameplay...

Melina Juergens donner vie au personnage tortué de Senua, avec une mise en place dévoilée avant le début de l'acting et une fois la séquence terminée, dans son costume de performance capture. La vidéo ne dure qu'à peine 1 minute, mais c'est amplement suffisant pour constater les performances graphiques offertes par le moteur 3D d'Epic Games. Bien sûr, il ne s'agit qu'une démo sans rien autour et on imagine que le rendu sera moins flatteur in-game, mais on peut au moins constater que les outils mis à disposition des créateurs sont de plus en plus époustouflants. Maintenant, il nous tarde de voir du gameplay et de connaître une date de sortie, ça fait déjà 4 ans que le jeu a été annoncé et on n'a toujours rien vu de concret.