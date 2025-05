Hellblade 2 : encore une autre exclu Xbox qui arrive sur PS5, il y a des nouveautés

Y a-t-il une seule exclu Xbox qui ne sortira pas sur PS5 ? Une question qui trouve évidemment sa réponse dans la nouvelle philosophie de Microsoft depuis que c'est Satya Nadella qui a décidé de reprendre les rênes. Après Gears of War il y a quelques semaines, c'est au tour de Hellblade 2 d'arriver sur la console de Sony et ce dès cet été. L'annonce de cette version PS5 intervient plus d'un an après la sortie initiale du jeu, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les communautés, que ce soit du côté de chez PlayStation comme chez Xbox. Pour accompagner cette annonce, Ninja Theory promet « nouvelles fonctionnalités passionnantes » qui seront dévoilées plus tard, et bonne nouvelle pour les joueurs Xbox Series et PC, ces nouveautés ne seront pas exclusives à la PS5 : une mise à jour gratuite sera déployée simultanément sur toutes les plateformes où Hellblade 2 est déjà disponible, histoire de fêter dignement le premier anniversaire du jeu, ce 21 mai.





A noter aussi que la fiche du jeu sur le PlayStation Store ne laisse aucun doute : cette nouvelle version sera optimisée pour tirer parti des capacités de la PS5 Pro, offrant graphismes améliorés et fluidité accrue dès son lancement. Voici la vidéo d'annonce avec la présence des développeurs.