Hellblade 2 : le jeu se déroulera en Islande, une vidéo pour illustrer le travail des développeurs

Si certains s'attendaient sans doute à voir du gameplay ou, au moins, un nouveau trailer de Hellblade 2, ceux-ci resteront sans doute sur leur fin puisque Ninja Theory n'a pas montré son bébé, du moins pas tout à fait concrètement. En revanche, les concepteurs britanniques ont pris la parole face caméra pour détailler un peu plus l'aventure de Senua... et elle prendra place en Islande !La fameuse île nordique servira de cadre principal au nouveau périple de notre héroïne torturée, accueillant également accueilli les Anglais eux-mêmes pour un travail de reproduction historique et technique approfondi. Afin d'illustrer leurs propos, la firme a publié un carnet de développeurs de trois minutes dans le cadre du Xbox Games Showcase : en attendant une nouvelle bande-annonce ou une première séquence de jeu, c'est toujours ça à se mettre sous la dent.Pour rappel, Hellblade 2 est attendu sur Xbox Series X et PC et s'appuiera des performances de l'Unreal Engine 5, le fameux moteur d'Epic Games dévoilé il y a peu.