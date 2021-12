Hellblade 2 : plus de 6 min de gameplay aux Game Awards 2021, c'est guerrier et il y a des géants à tuer

Annoncé la toute première fois en 2019 lors des Game Awards, Hellblade 2 : Senua's Saga a fait son retour en vidéo lors de la même cérémonie ce soir à Los Angeles. Cette fois-ci, il était question pour le studio Ninja Theory de nous révéler la toute première séquence de gameplay, et enfin nous montrer ce que le studio anglais est capable de faire depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft. Comme l'avait pressenti le premier trailer il y a deux ans, cette suite s'annonce encore plus sombre et plus guerrier, avec un combat face à un géant qui se terre dans une caverne. Accompagné d'hommes prêts à se sacrifier, Senua attirer cette créature immense hors de sa cachette pour la piéger à l'extérieur avec des lances enflammées. Mais il semblerait que cela ne suffise pas pour attirer ce géant blessé, capable d'écraser n'importe qui d'un revers de phalange. Techniquement impressionnant, Hellblade 2 est un jeu développé avec le moteur Unreal Engine 5 qui offre des rendus impressionnants en matière de modélisation des personnages et de leurs expressions. Pour le moment, aucune date n'a été révélée, tout juste sait-on que ça sortira en exclu sur PC et Xbox Series X|S et que ça sera disponible au lancement sur le Xbox Game Pass.